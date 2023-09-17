نائب محافظ الجيزة يتفقد مشروعات الخطة الاستثمارية للرصف بكرداسة

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أحمد جودة - القاهرة - تفقد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ بمدينة كرداسة.



وتابع نائب محافظ الحيزة، أعمال التوسعة ووضع طبقة السن بطريق بني مجدول أبورواش بداية من مركز شباب بني مجدول حتي طريق المنصورية وشارع الوحدة الصحية بني مجدول بداية من صيدلية زيتون حتي طريق ناهيا أبورواش.



كما تفقد الشهابي، أعمال تركيب بلاط الأنترلوك لعدد ١٢٣ شارع بنطاق ٤ مناطق ( بني مجدول بمتفرعاتها - شارع صيدلية زيتون بمتفرعاته - مدخل بني مجدول من شارع سعد زغلول ومتفرعاته - شارع السوق القديم ومتفرعاته ).



وشدد نائب محافظ الجيزة، على رفع معدلات التنفيذ مع الأنتهاء من مختلف الأعمال في مواعيدها الزمنية المحددة.

رافق نائب محافظ الجيزة خلال جولته الميدانية، اللواء خالد عصر، رئيس مركز كرداسة، ومسؤولي مديرية الطرق وشركة مياه الجيزة وشركة كهرباء جنوب القاهرة والشركات المنفذة للأعمال.

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