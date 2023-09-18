نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القائمة بأعمال السفير الأمريكي: واشنطن تولي اهتمام كبير لتوطيد العلاقات مع مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أقامت القائمة بأعمال السفير الأمريكي في القاهرة، إيفينيا سيدريس، حفل الاستقبال بمقر إقامتها، مساء الأحد، على شرف كل من القنصل العام الأمريكي الجديد، جوناثنان ويبستر، ومستشار السفارة للشؤون العامة، روبين هاروتونيان.

وأعربت سيدريس عن تمنياتها للقنصل العام ومستشار السفارة بالتوفيق في مهام عملهما الجديد في مصر، التي ترتبط معها الولايات المتحدة بعلاقات وثيقة، مؤكدة على الأهمية التي توليها بلادها لتوطيد العلاقات مع مصر.

وعبرت القائمة بالأعمال عن أملها في أن يساهم القنصل العام الأمريكي الجديد ومستشار السفارة للشؤون العامة في المزيد من تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والولايات المتحدة في مختلف المجالات بما في ذلك التعليم في ضوء ما يتمتعان به من رصيد خبرات متميزة.

وشهد الاحتفال حضور لفيف من السفراء والدبلوماسيين الأجانب والصحفيين والإعلاميين والشخصيات العامة وطاقم القطاع القنصلي والإعلامي بالسفارة الأمريكية بالقاهرة.