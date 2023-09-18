حزب إرادة جيل يعلن دعمه لترشح الرئيس السيسى للانتخابات الرئاسية القادمة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 18 سبتمبر 2023 05:18 مساءً - أعلن النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، أن حزب إرادة جيل وبإجماع من قياداته وأعضائه، يدعم ترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي، لانتخابات رئاسة الجمهورية القادمة؛ لاستكمال مسيرة البناء والتنمية والحفاظ على استقرار مصر أمنيا والحفاظ عليها على المستوى الإقليمي والدولي.

وقال رئيس حزب إرادة جيل، أن قرار الحزب يستند إلى النبض الشعبي الكبير الذي يطالب الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاستمرار من أجل المصريين، وحاجة مصر إلى استمراره لما حققه من إنجازات في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وذكر النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل، أن حزب إرادة جيل يوجه هذا النداء إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي ونحن على ثقة بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي سوف يستجيب لنا لاستكمال مسيرة قيادة مصر والعبور بها إلى الجمهورية الجديدة ولصالح المواطن المصري.



