نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس جامعة حلوان: استعدادات مكثفة لتوفير بيئة جامعية مثالية للطلاب الجدد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان إن المدينة الجامعية جاهزة لاستقبال الطلاب، وذلك في إطار التحضيرات المكثفة لاستقبال العام الجامعي 2023-2024.

وأعلن رئيس جامعة حلوان عن استعدادات مكثفة تقوم بها المدينة الجامعية لضمان توفير بيئة جامعية مثالية للطلاب الجدد.

وأشار إلى حرص الجامعة على توفير جميع الخدمات داخل المدينة الجامعية لضمان راحة وسلامة الطلاب، ولخلق بيئة تعليمية مشجعة ومحفزة للطلاب. وأعلنت جامعة حلوان في بيان صادر اليوم عن استمرار فتح باب التقديم للمدن الجامعية للطلاب المستجدين الذين تم قبولهم في المرحلة الثالثة لتنسيق الجامعات للعام الجامعي 2023-2024 إلى يوم الأربعاء الموافق 20 سبتمبر 2023.

وأوضح الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، أنه تم فتح باب التقديم للطلاب المستجدين بعد إعلان نتائج كل مرحلة من مراحل تنسيق الثانوية العامة. وأكد حرص الجامعة على توفير جميع الخدمات لتحقيق الراحة الكاملة للطلاب وتقديم خدمات عالية الجودة لطلاب المدن الجامعية خلال فترة دراستهم.

وأفادت إدارة المدن الجامعية تحت إشراف الأستاذ خالد زكي مدير عام الإدارة العامة للمدن الجامعية أن الأوراق المطلوبة للتقديم في المدينة الجامعية تشمل: الملف الشخصي الذي يحتوي على عدد (2) صورة ضوئية من البطاقة القومية للطالب وولي الأمر، عدد (2) صورة من شهادة ميلاد الطالب، عدد (2) من الاستمارة بعد ملء جميع البيانات المطلوبة، وبحث اجتماعي للطالب من الوحدة الاجتماعية التي يتبع لها، وعلى الطالب المستجد أن يقدم نسخة من بطاقة ترشيح مكتب التنسيق ونسخة من شهادة الثانوية العامة أو أي مؤهل آخر، بالإضافة إلى عدد (12) صورة شخصية للطالب، وصورة من إيصال الكهرباء أو الغاز أو التليفون الأخيرة.