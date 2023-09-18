نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طلاب بكلية التربية الفنية بجامعة حلوان يشاركون في مؤتمر "In sea world congress" بتركيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، أن مشاركة الطلاب في بحوث مشتركة تعكس الاهتمام بالبحث العلمي، وتعد هذه المشاركة فرصة كبيرة لتبادل الخبرات والمعرفة مع باحثين آخرين من مختلف أنحاء العالم، وذلك يسهم في إثراء البحث العلمي في مجال التربية الفنية وتطويره بمزيد من الأفكار والمناقشات.

وأعلنت جامعة حلوان عن مشاركة مميزة لأربعة طلاب من كلية التربية الفنية في المؤتمر العالمي In Sea World Congress في تركيا، بدعم من الدكتور نبيل عبد السلام القائم بعمل عميد الكلية، والدكتور أحمد حاتم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وعقد المؤتمر بمشاركة عدد كبير من الباحثين والمختصين في مجالات متنوعة.

حيث تعاون الطلاب مع الدكتورة سامية الشيخ من كلية التربية الفنية بجامعة حلوان والدكتورة أنيتا سينر من جامعة كونكورديا في كندا في مشروع بحث مشترك بعنوان "تعليم الفنون COILING: الإبداع معًا كطرق تدريس عامة". واوضح البحث ان COIL هو اختصار "التعاون الدولي عبر الإنترنت"، حيث تمثل الدراسة والبحث فرصة لتطبيق خبرات التعلم وبناء الشبكات والصداقات فعليًا بطرق جديدة من خلال عمليات التبادل التي تركز على المتعلم.

كما تعد أساليب العمل الجماعي العالمية في الوقت الفعلي غير تقليدية إلى حد ما في التعليم العالي نظرًا لاختلاف الهياكل المؤسسية والمناطق الزمنية واللغات، ومن خلال التدريس خارج حدود الفصول الدراسية فإننا ندرك أن هذه القيود يسهل اختراقها ويمكن التغلب عليها بسهولة من خلال استخدام التقنيات الرقمية، مما يخلق إمكانية الاستدامة، ويتم إثراء وحدات COIL من خلال التركيز على المحادثة التقنية كعادة ذهنية، وتشجيع التفكير الابتكاري والاستجابات في الوقت المناسب من خلال الشراكات التعاونية.

وتضيف دكتورة سامية الشيخ، أن فريق جامعة حلوان استطاع إلقاء البحث بشكل مميز مما جعل احد اساتذة جامعة امريكية معربا عن رغبته في التعاون في مشروع مماثل.

جانب من اللقاء