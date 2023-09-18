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أحمد جودة - القاهرة - انتخابات الرئاسة المصرية.. موعد اجرائها وإعلان نتائجها وشروط الترشح لها وابراز المرشحين

انتخابات الرئاسة المصرية، موعد انتخابات الرئاسة المصرية، بدأ العد التنازلي على موعد إجراء الانتخابات الرئاسية، حيث شارفه فترة الحكم الحالية على الانتهاء، وتستعد الدولة المصرية لفترة رئاسية جديدة.

ومن المقرر أن يتم إجراء الانتخابات الرئاسية خلال الشهور القليلة القادمة، وستستمر لمدة 6 سنوات بداية من عام 2024 وحتى عام 2030.

وتشهد الدولة المصرية خلال السنوات الماضية تطور كبير في كافة المجالات سواء في البنية التحتية، أو الوسائل التكنولوجية، حيث وصل هذا التطور إلى جميع المدن والقري والمحافظات.

وفي إطار خدمة بوابة الفجر لمتابعيها نستعرض لكم خلال التقرير التالي كل ماتريد معرفة عن الانتخابات الرئاسية بداية من موعد الانتخابات وحتى موعد إعلان النتيجة.

موعد إجراء الانتخابات الرئاسية 2024

انتخابات الرئاسة المصرية.. موعد اجرائها وإعلان نتائجها وشروط الترشح لها وابراز المرشحين

وبدأ الكثير من المواطنين في البحث عن موعد انتخابات الرئاسة المصرية 2024، خلال الساعات الماضية، وبالرغم من أنه متبقي أقل من 3 أشهر على موعد انتخابات رئاسة الجمهورية المصرية 2024، فقد بدأت الهيئة الوطنية للانتخابات في الاستعداد مبكرًا لمراسم الانتخابات.

ويتساءل البعض عن الموعد المحدد للانتخابات وهل سيكون في شهر ديسمبر المقبل أم في أول العام الجديد 2024، ولكن طبقا للقانون ستبدأ الانتخابات بحط أقصى مع بداية شهر ديسمبر المقبل.

ولم تحدد الهيئة الوطنية للانتخابات الموعد النهائي لإجراء انتخابات الرئاسة المصرية القادمة 2024، ولكن من المقرر أن يتم الإعلان عنها خلال الأسابيع القليلة المقبلة لبدأ التصويت والاقتراع داخل وخارج مصر.

الفترة الرئاسية الحالية

ومن المقرر أن تنتهي الفترة الرئاسية الحالية يوم 2 أبريل 2024، حسب نص الدستور المصري، حيث كان قد تم الإعلان عن تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئاسة يوم 2 أبريل 2018 لمدة 6 سنوات، ووفقا للقانون سيتم إجراء الانتخابات الرئاسية وفتح باب الترشح قبل حلول يوم 3 ديسمبر 2023.

مجلس الوزراء

الدكتور مصطفى مدبولي

ودعي رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي كافة أجهزة الدولة إلى دعم جهود الهيئة الوطنية للانتخابات، وحصولها على كل ما تريده وما تطلبه من بيانات ومستندات ومعلومات وغيرها لمباشرة وتيسير عملها من أجل خروج الانتخابات بالشكل اللائق.

فيما أكد مدبولي على الاستعداد التام من جانب وزارة الداخلية لتأمين المقار الانتخابية التي ستكون موجودة على مستوى الجمهورية، بجانب استعداد وزارة الصحة والسكان لتوفير الرعاية الصحية المطلوبة للناخبين في حالات الطوارئ.

شروط الترشح لانتخابات الرئاسة 2024

انتخابات الرئاسة المصرية.. موعد اجرائها وإعلان نتائجها وشروط الترشح لها وابراز المرشحين

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات عدد من الشروط التي يجب توافرها في الأشخاص الراغبين في التقدم الترشح على منصب رئيس الجمهورية وهي كالآتي:-

1- لا بد أن يكون المرشح مصريًا من أبوين مصريين.

2- وألا يكون قد حصل على جنسية دولة أخرى، وكذلك الحال بالنسبة لوالديه أو زوجته.

3- يشترط أن يكون حاصلًا على مؤهل عالٍ.

4- وأن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.

5- وألا يكون قد حُكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره.

6- وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانونًا.



7- وألا يقل سن المترشح يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية.



8- ويشترط ألا يكون لدية إصابة بمرضٍ جسمني أو عقلي يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية.

موعد انتخابات الرئاسة المصرية 2024 الأوراق المطلوبة للترشح في الانتخابات

الانتخابات الرئاسية

يقدم الشخص طلب الترشح إلى الهيئة الوطنية للانتخابات.

يكون التقديم خلال المدة التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل هذه المدة عن 10 أيام ولا تجاوز 30 يومًا من تاريخ فتح باب الترشح.

يُرفق بالطلب عند تقديمه المستندات التي تحددها اللجنة، وهي:

1- النماذج الخاصة بتزكية أو تأييد طالب الترشح.

2- شهادة ميلاد طالب الترشح أو مستخرج رسمي منها.

3- صورة رسمية من المؤهل التي حاصل عليه.

4- إقرار طالب الترشح بأنه مصري من أبوين مصريين، وبأنه لم يحمل هو أو أي من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى.

5- صحيفة الحالة الجنائية الفيش والتشبية لطالب الترشح.

6- شهادة تثبت بأنه قد أدي الخدمة العسكرية أو أعفي منها طبقًا للقانون.

7- إقرار الذمة المالية المنصوص عليه في القانون رقم ٦٢ لسنة ١٩٧٥ في شأن الكسب غير المشروع.



8- التقرير الطبي الصادر عن الجهة التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات بنتيجة الكشف الطبي على المترشح.



9- إقرار بأنه لم يسبق الحكم عليه في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة وإن كان قد رد إليه اعتباره.

10- إيصال يفيد سداد مبلغ 20 ألف جنيه بخزانة الهيئة الوطنية للانتخابات.

11- بيان محل الإقامة المختار الذى يُخطر فيه طالب الترشح بكل ما يخصه من أعمال اللجنة.

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ابراز الأسماء المرشحين لانتخابات الرئاسة المصرية 2024

الرئيس عبد الفتاح السيسي

وهناك العديد من الأسماء التي أعلنت عن ترشحها لخوض سباق الانتخابات ومن ابراز هؤلاء المرشحين هم:-

1- الرئيس عبد الفتاح السيسي

رئيس الجمهورية الحالي، حيث أعلنت مختلف الأحزاب السياسية والقوى الشعبية والمدنية تأييدها الكامل للرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الأيام الماضية لمواصلة مشوار البناء والتطوير القائم في الدولة خلال السنوات الماضية،والحفاظ على الإنجازات التي تحققت على مدار 10 سنوات السابقة في مختلف قطاعات الدولة.



2- الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد



حيث أعلنت الهيئة العليا لحزب الوفد عن نية الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد للترشح في انتخابات الرئاسية المصرية القادمة 2024.

3- حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري

وكلفت الهيئة العليا لحزب الشعب الجمهوري، الأستاذ حازم محمد سليمان عمر، بالترشح لمنصب رئيس الجمهورية في الانتخابات الرئاسية لجمهورية مصر العربية.

انتخابات الرئاسة المصرية 2024 عدد الأصوات التي يحق لها التصويت في الانتخابات

الهيئة الوطنية للانتخابات

وكشفت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وائل حمزة عن عدد الأشخاص الذين يحق لهم التصويت في الانتخابات الرئاسية، حيث أوضحت إلى أنه يحق لنحو 65 مليون مصري ومصرية الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

انتخابات المصريين بالخارج

وأوضحت الهيئة إلى أن إجراء الانتخابات خارج البلاد للمصريين المقيمين بالخارج سيتم في 138 لجنة داخل مقار البعثات الدبلوماسية المصرية في 122 دولة حول العالم.

موعد الإعلان عن نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن نتيجة الانتخابات الرئاسية قبل حلول يوم 2 مارس 2024، وسيتم إعلان النتيجة في الموعد المحدد، وهو قبل 30 يوما من انتهاء مدة الـ120 يوما، وهي المدة التي تكون قبل انتهاء الفترة الرئاسية الحالية والتي ستنتهي في يوم 1 ابريل 2024.

كيف يتم اختيار الرئيس؟

انتخابات الرئاسة

ويتم اختيار الرئيس عن طريق الاقتراع السري العام المباشر من الناخبين المقيدة أسماؤهم في قاعدة بيانات الناخبين والذين لهم حق التصويت.

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تغطية الانتخابات

وسائل التواصل الإجتماعي

انتخابات الرئاسة، ويشار إلى أن مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات كان قد قرر قبول جميع الطلبات المقدمة من منظمات المجتمع المدني والمحلي والأجنبي لمتابعة عمليات سير الانتخابات وتغتطتها لحظة بلحظة، بجانب الطلبات المقدمة من المؤسسات الصحفية والوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية المحلية والتي استوفت شروط إجراءات القيد القانونية.