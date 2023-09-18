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المايسترو سليم سحاب يُحيى احتفالية الصحفيين بمئوية سيد درويش (صور)

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أحمد جودة - القاهرة - أحيا المايسترو الكبير سليم سحاب احتفالية نقابة الصحفيين، التي نظّمتها اللجنة الثقافية والفنية، برئاسة محمود كامل عضو مجلس النقابة، بمناسبة مرور 100 عام على رحيل فنان الشعب سيد درويش، تحت عنوان "مئوية فنان الشعب"،  ووذلك على مسرح النقابة في تمام الساعة الثامنة من مساء أمس الأحد 17 سبتمبر، تحت رعاية وزارة التضامن.

وقاد المايسترو الكبير سليم سحاب خلال الاحتفالية، كورال أبناء مصر، وقدّم مقطوعات موسيقية لأهم أغنيات فنان الشعب سيد درويش.

ووجّه خالد البلشى نقيب الصحفيين الشكر للدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي؛ لرعايتها الاحتفالية، مشيرًا إلى أن هذا التعاون هو استمرار للتعاون المُثمر مع وزارة التضامن الاجتماعي، التي ترعى مسابقة المتوفقين من أبناء الصحفيين عبر رعاية من بنك ناصر الاجتماعي، في إطار تعاونها الدائم في كل ما يخص الصحفيين.

ويُعد هذا الاحتفال الثاني الذي تُنظّمه النقابة احتفالًا بمئوية سيد درويش، الذي يُعد أحد أهم الأسماء والنوابغ الفنية، التي صاغت الموسيقى العربية الحديثة، والمُجدد الأبرز، والتي ارتبطت أعماله بهموم الشعب في فترة التحولات الوطنية والفنية والفكرية، كما يُعد مؤسس النهضة الموسيقية في مصر والعالم العربي.

وحضر الحفل، الزملاء الصحفيون أعضاء النقابة، وعدد من الشخصيات العامة والفنانين، ووضعت النقابة شاشات عرض خلال الحفل بجميع الأدوار، حتى يتمكن أكبر عدد من متابعة الحفل.

كما وجّه الشكر لنقيب الصحفيين خالد البلشي، على جهوده الكبيرة في التحضير للاحتفالية الكُبرى وخروجها للنور.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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