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نقابة الصحفيين تُكرّم وزيرة التضامن الاجتماعي خلال حفل المايسترو سليم سحاب (صور)

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أحمد جودة - القاهرة - كرّم مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة خالد البلشي، وجمال عبدالرحيم السكرتير العام للنقابة، الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال حضورها حفل نظّمته اللجنة الثقافية والفنية للنقابة، برئاسة محمود كامل، بمناسبة مئوية سيد درويش، والذي جاء تحت رعاية وزارة التضمان الاجتماعي.

ووجّه خالد البلشى نقيب الصحفيين، الشكر، للدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي؛ لرعايتها الاحتفالية، مشيرًا إلى أن هذا التعاون هو استمرار للتعاون المُثمر مع وزارة التضامن الاجتماعي، التي ترعى مسابقة المتوفقين من أبناء الصحفيين عبر رعاية من بنك ناصر الاجتماعي، في إطار تعاونها الدائم في كل ما يخص الصحفيين.

ويُعد هذا الاحتفال الثاني الذي تُنظّمه النقابة احتفالًا بمئوية سيد درويش، الذي يُعد أحد أهم الأسماء والنوابغ الفنية، التي صاغت الموسيقى العربية الحديثة، والمُجدد الأبرز، والتي ارتبطت أعماله بهموم الشعب في فترة التحولات الوطنية والفنية والفكرية، كما يُعد مؤسس النهضة الموسيقية في مصر والعالم العربي.

المايسترو سليم سحاب يقود الحفل

وكان قد أحيا المايسترو الكبير سليم سحاب احتفالية نقابة الصحفيين، التي نظّمتها اللجنة الثقافية والفنية، برئاسة محمود كامل عضو مجلس النقابة، بمناسبة مرور 100 عام على رحيل فنان الشعب سيد درويش، تحت عنوان "مئوية فنان الشعب"،  ووذلك على مسرح النقابة في تمام الساعة الثامنة من مساء أمس الأحد 17 سبتمبر، تحت رعاية وزارة التضامن.

وقاد المايسترو الكبير سليم سحاب خلال الاحتفالية، كورال أبناء مصر، وقدّم مقطوعات موسيقية لأهم أغنيات فنان الشعب سيد درويش.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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