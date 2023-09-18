الجيزة ترفع الإشغالات والتعديات بالشوارع المحيطة بمحطات مترو الخط الثالث الجديدة بإمبابة

أحمد جودة - القاهرة - تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة جهود حي إمبابة في تنفيذ حملات مكبرة لرفع كفاءة المناطق والشوارع المحيطة بمحطات مترو الأنفاق الجديدة التابعة للخط الثالث والمقرر افتتاحها قريبا وذلك للظهور بالشكل الحضاري اللائق. حيث شهدت الحملات إزالة التعديات وكل ما يعيق حركة المارة بشوارع السودان والعامل الأول وطلعت حرب وسعد زغلول ورفع عدد من الأكشاك والفتارين المقامة بالمخالفة.

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة