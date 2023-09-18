نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجيزة ترفع الإشغالات والتعديات بالشوارع المحيطة بمحطات مترو الخط الثالث الجديدة بإمبابة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة جهود حي إمبابة في تنفيذ حملات مكبرة لرفع كفاءة المناطق والشوارع المحيطة بمحطات مترو الأنفاق الجديدة التابعة للخط الثالث والمقرر افتتاحها قريبا وذلك للظهور بالشكل الحضاري اللائق.
حيث شهدت الحملات إزالة التعديات وكل ما يعيق حركة المارة بشوارع السودان والعامل الأول وطلعت حرب وسعد زغلول ورفع عدد من الأكشاك والفتارين المقامة بالمخالفة.
وجاري استكمال الحملات بمتابعه من أشرف بكر رئيس حي إمبابة.