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أحمد جودة - القاهرة - انتخابات الرئاسة المصرية 2024 "هل لك حق الانتخاب" تعرف على من له حق التصويت والمشاركة في الانتخابات.

انتخابات الرئاسة المصرية، انتخابات الرئاسة المصرية 2024، الأشخاص الذين لهم حق التصويت، الرئيس عبد الفتاح السيسي، تتبقي أيام قليلة ومعدودة على انتهاء فترة الرئاسة الحالية وبدأ الكثير من الأشخاص في البحث عن موعدها خلال الوقت الحالي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

حيث تستعد الدولة المصرية في الوقت الحالي للتجهيز للانتخابات الرئاسية القادمة 2024، وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات الشروط والأوراق المطلوبة من المرشحين للانتخابات.

كما أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن الأشخاص الذين سيكون لهم حق التصويت في الانتخابات الرئاسية، والأشخاص الذين تم إعفائهم من التصويت لأسباب مختلفة.

وفيما يلي تستعرض لكم بوابة الفجر من خلال التقرير التالي الأشخاص الذين لهم حق التصويت في الانتخابات الرئاسية، والأشخاص الذين تم اعفائهم من الانتخابات.

موعد الانتخابات الرئاسية المصرية 2024

انتخابات الرئاسة المصرية 2024 "هل لك حق الانتخاب" تعرف على من له حق التصويت والمشاركة في الانتخابات

انتخابات رئاسة الجمهورية ولم يتم تحديد الموعد الرسمي للانتخابات حتى الآن، ولكن من المتوقع أن تبدأ الانتخابات قبل انتهاء المدة التي حددها الدستور للبدء في إجراء الانتخابات الرئاسية، والمحددة بـ120 يوم قبل انتهاء مدة الرئاسة الحالية، والتي ستنتهي يوم 2 أبريل 2024، وسيتم الإعلان عن النتيجة كحد أقصى يوم 2 مارس 2024.

انتخابات الرئاسة المصرية 2024.. من هم الأشخاص الذين لهم حق التصويت في الانتخابات الرئاسية

انتخابات الرئاسة المصرية 2024 "هل لك حق الانتخاب" تعرف على من له حق التصويت والمشاركة في الانتخابات

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات الأشخاص الذين لهم حق التصويت في الانتخابات الرئاسية، حيث نصت المادة الأولى من قانون الانتخابات على أنه يحق لكل مصرى ومصرية قد بلغ سن الثماني عشرة سنة أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية الممثلة في إبداء الرأي في كل استفتاء ينص عليه الدستور أو في انتخاب كل من رئيس الجمهورية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والمحليات.

من هم الأشخاص الذين ليس لهم من حق التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024

ونص دستور الانتخابات على أن يتم أعفاء عدد من الأشخاص من المشاركة في التصويت وأداء هذا الواجب وهؤلاء الأشخاص هم:-

ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية.

وضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة أو الشرطة.

انتخابات الرئاسة 2024.. من هم الأشخاص المحرومون مؤقتا من التصويت في الانتخابات الرئاسية المقبلة



وأوضحت المادة الثانية من قانون مباشرة الحقوق السياسية أن الأشخاص المحرومين مؤقتا من التصويت في الانتخابات الرئاسية هم:-

المحجور عليه خلال مدة الحجر.

والمصاب باضطراب نفسى أو عقلى خلال مدة احتجازه الإلزامى بإحدى منشآت الصحية النفسية طبقًا للأحكام الواردة بقانون رعاية المريض النفسى الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009.

انتخابات الرئاسة المصرية 2024.. من هم الأشخاص المحرومون نهائيًا من التصويت

انتخابات الرئاسة المصرية 2024

1- كل مَنْ صدر ضده حكم نهائي لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة أو لارتكابه الجريمة المنصوص عليها في المادة (132) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

2- كل مَنْ صدر ضده حكم نهائى لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 بشأن إفساد الحياة السياسية.

3- كل مَنْ صدر ضده حكم نهائى من محكمة القيم بمصادرة أمواله.

4- كل مَنْ صدر ضده حكم نهائى بفصله، أو بتأييد قرار فصله، من:-

الخدمة الحكومة.

أو القطاع العام.

أو قطاع الأعمال العام، لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو بالأمان.

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5- كل مَنْ صدر ضده حكم نهائى، لارتكابه إحدى جرائم التدليس أو بالتقصير.

6- كل من حكم عليه بحكم نهائى في جناية.

7- كل مَنْ صدر ضده حكم نهائى بمعاقبته بعقوبة سالبة للحرية، لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل السابع من هذا القانون.

8- كل مَنْ صدر ضده حكم نهائى بمعاقبته بعقوبة الحبس:

بسبب ارتكابه جريمة سرقة.

أو إخفاء أشياء مسروقة.

أو نصب أو خيانة أمانة.

أو رشوة أو تزوير.

أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور.

أو إغراء شهود.

أو جريمة للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية.

كما يحرم أيضًا كل من ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثانى بشأن -:-

اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر.

أو في الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات بشأن هتك العرض وإفساد الأخلاق.

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مدة الحرمان من التصويت في الانتخابات

انتخابات الرئاسة المصرية 2024

ويكون مدة الحرمان في الحالات المنصوص عليها في البنود (1و2و5و6و7و8) لمدة ست سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة، وفي البندين (3و4) لمدة 6 سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم.

ولكن في حال أن تم وقف تنفيذ العقوبة أو رد إلى الشخص اعتباره في جميع الأحوال لا يسرى الحرمان في الحالات المنصوص عليها.