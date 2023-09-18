المتحدث العسكرى: استشهاد وإصابة 9 مقاتلين فى نشاط تدريبى

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 18 سبتمبر 2023 08:30 مساءً - فى إطار تنفيذ القوات المسلحة لإحدى الأنشطة التدريبية المخططة وأثناء قيام إحدى الوحدات المختصة بالإمداد بالذخائر بمنطقة الروبيكى جنوب مدينة العاشر من رمضان، تعرضت إحدى الناقلات المحملة بالذخائر لحادث انقلاب مفاجئ مما أدى إلى إستشهاد وإصابة 9 من الضباط والدرجات الأخرى.

محمد يوسف

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