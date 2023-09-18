موديست يقترب من قيادة هجوم الأهلي أمام المصري غداً فى الدوري

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 18 سبتمبر 2023 08:31 مساءً - اقترب الفرنسي أنتوني موديست، مهاجم الأهلي الجديد، من المشاركة أساسياً وقيادة هجوم فريقه فى مباراته أمام المصري غدا الثلاثاء، فى افتتاح مسابقة الدوري للموسم الجديد، ليسجل ظهوره الأول بقميص الفريق الأحمر.

ولم يشارك موديست فى مباراة السوبر الأفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري، والتي خسرها فريقه بهدف نظيف، بسبب رفض الكاف قيده فى قائمة الأهلي المشاركة بالسوبر لأنه لم يتم قيده قبل 31 أغسطس. ويغيب محمود كهربا عن المشاركة مع الأهلي في الدوري بسبب الإيقاف 6 مباريات.

وتعاقد الأهلي مع موديست في نهاية فترة الانتقالات الصيفية الجارية في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع بروسيا دورتموند الألماني، لتدعيم هجوم الفريق الأحمر في الموسم الجديد.