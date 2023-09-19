انت الأن تتابع خبر عاجل .. قطع المياه عن هذه الأماكن في محافظة القليوبية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - عانت أماكن في محافظة القليوبية من قطع المياه خلال الساعات القليلة الماضية اليوم الثلاثاء الموافق 19 سبتمبر 2023، بسبب الأعمال التي يتم القيام بها شركة المياه والصرف الصحي في هذه الأيام

قطع المياه:

قطع المياه

وكشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة القليوبية جميع التفاصيل عبر منشور لها على الصفحة الرسمية الخاصة به على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك حول قطع المياه من حيث أماكن التي سوف تنقطع عنها وذلك المدة الزمنية غداً السبت

موعد قطع المياه في محافظة القليوبية:

[صنبور مياه مفتوح ويد]

قطع المياه

وأكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة القليوبية أن عملية قطع المياه كان لمدة 6 ساعات كاملة بداية من الساعة العاشرة مساء أمس الأحد حتي الساعة الرابعة صباح اليوم الثلاثاء الموافق 19 من الشهر الميلادي الجاري.

سبب قطع المياه في محافظة القليوبية:

وأوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة القليوبية أن سبب قطع المياه تنفيذا لخطة الصيانة الدورية الخاصة أعمال الغسيل الدوري لشبكات المياه بالكلور

أماكن قطع المياه في محافظة القليوبية :

وأشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة القليوبية في بيانها أن المناطق التي تم فيها قطع المياه تتمثل في مدينه القناطر الخيرية

طالب عاجل :

وطالبت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة القليوبية من جميع المواطنين والمستشفيات بتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال المدّة المذكورة التي سوف يتم فيها قطع المياه التي سوف يتم إعادة ضخها مرة اخري بعد الانتهاء من أعمال الصبانة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن على رَقَم 125.