انت الأن تتابع خبر حالة الطقس الساعات القادمة الثلاثاء 19 سبتمبر 2023.. هيئة الأرصاد تكشف عن مفاجأة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية قبل قليل بشأن حالة الطقس الساعات القادمة اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر الجاري، على محافظات مصر، في ظل التقلبات الجوية التي حدثت في البلاد خلال الأيام الماضية

حالة الطقس:

حالة الطقس الساعات القادمة

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن الحديث حول تعرض جمهورية مصر العربية إلي منخفض جوي جديد وهو منخفض التنين بداية من اليوم الثلاثاء الموافق التاسع عشر من الشهر الميلادي الجاري هو أمر غير صحيح، بعد انتهاء عاصفة دانيال والتي أثرت في حالة الطقس في مصر.

حالة الطقس الساعات القادمة:

وأشارت هيئة الأرصاد في النشرة الجوية على القناة الفضائية الأولي المصرية عبر برنامج صباح الخير يا مصر الذي أذيع اليوم الثلاثاء 19 من شهر سبتمبر 2023، أن حالة الطقس الساعات القادمة سوف تشهد انخفاض في درجات الحرارة على جميع المحافظات، حيث سيسود طقس حار في ساعات الصباح والنهار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية وشمال الصعيد ، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، أما في ساعات الليل فيسود طقس معتدل الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وكشفت هيئة الأرصاد عن وجود عدد من التغيرات المناخية التي تؤثر في حالة الطقس الساعات القادمة والتي تتمثل في نشاط خفيف للرياح بالإضافة إلي شبورة مائية بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد ويكون ذلك خلال ساعات الصباح بداية من الساعة الرابعة حتي الساعة السابعة صباحاً.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر 2023:

1- محافظة القاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 25درجة.

2- أما عن محافظة الإسكندرية العظمى 33 درجة والصغرى 23 درجة.

3- بالنسبة إلي مطروح فدرجة الحرارة العظمي المتوقعة 30 درجة والصغرى 22 درجة.

4- أما جنوب الصعيد بالتحديد محافظة سوهاج فالعظمى 40 درجة والصغرى 27 درجة.

5- كذلك الأمر بالنسبة إلي قنا العظمى 40 درجة والصغرى 27 درجة.

6- أسوان فدرجة الحرارة العظمى المتوقعة اليوم هي 41درجة والصغرى 29 درجة.