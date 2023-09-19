إسبانيا تقرّ غرامات مالية تصل إلى ١٠ آلاف يورو على الآباء نتيجة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 19 سبتمبر 2023 01:34 مساءً - تابع مرصد الأزهر لمكافحة التطرف ما نشرته صحيفة ‏"باينتي مينوتوس" الإسبانية، من أنباء حول قيام "وكالة حماية البيانات الإسبانية" (AEPD) بفرض عقوبات مالية على آباء لقصر نشروا صورًا غير مناسبة أو أرسلوا محتويات تشجع على الابتزاز والتنمر عبر الإنترنت. وقد تراوحت الغرامات المفروضة ما بين ٥ إلى ١٠ آلاف يورو.

يشار إلى أن العام الماضي ٢٠٢٢، نفذت الوكالة ٥١ تدخلًا في أعقاب الشكاوى التي تلقتها من خلال "القناة ذات الأولوية للمحتوى الحساس"، حيث تبين أن ٧٠% من هذه التدخلات تتعلق بالعنف الإلكتروني ضد النساء والفتيات، في حين ٣٠٪ من التدخلات كان على خلفية ارتكاب جرائم كراهية أو تنمر عنصري عبر الإنترنت.

هذه النسب المعلن عنها يضاف إليها القضايا الأخرى التي يتم رفعها أمام قوات أمن الدولة أو مكتب المدعي العام في حالات التنمر عبر الإنترنت أو الرسائل الجنسية أو المواد الإباحية الانتقامية. ووفق قرار وكالة حماية البيانات الإسبانية فإن الوالدين يتحملان المسؤولية الفرعية في الانتهاكات التي يتعرض لها القصر على الإنترنت.

هذا، ويؤكد مرصد الأزهر أن الإجراءات الوقائية والقانونية تسهم في الحد من الجرائم الإلكترونية مثل التنمر الإلكتروني والابتزاز الجنسي عبر شبكات التواصل الاجتماعي بشكل خاص وشبكة الإنترنت بوجه عام.

وللأسرة دور كبير في حماية الأبناء من التعرض لمثل هذه الجرائم الإلكترونية التي تهدد حياتهم وتصل بالبعض إلى الانتحار هرباً من التضييق الذي يتعرضون له.