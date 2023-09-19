الرئيس السيسى يعود إلى أرض الوطن بعد لقاء الشيخ محمد بن زايد فى الإمارات

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 19 سبتمبر 2023 03:32 مساءً - عاد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أرض الوطن بعد زيارة دولة الإمارات العربية المتحدة، واللقاء مع أخيه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، تقدم بالتهنئة على الإنجاز الذي حققته دولة الإمارات في مجال الفضاء من خلال قيامها بأطول مهمة فضائية لرائد فضاء عربي، متمنياً لدولة الإمارات وشعبها الشقيق مزيداً من التقدم والازدهار.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس في أبوظبي مع الشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.