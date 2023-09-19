الوطنية للانتخابات: اجتماع الهئية العليا غدًا لاتخاذ القرارات النهائية بشأن الانتخابات الرئاسية

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 19 سبتمبر 2023 05:31 مساءً - تعقد الهيئة الوطنية للانتخابات غدا الأربعاء اجتماعا لاتخاذ القرارات النهائية بشأن الانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك بعد تنفيذ الاستعدادت لإجراء الانتخابات.

اجتماع الهئية العليا غدًا لاتخاذ القرار النهائي

كما تعقد للهيئة مؤتمرا صحفيا بقاعة المؤتمرات في مدينة نصر، حيث يأتي ذلك في ضوء تكليف من مجلس إدارة الهيئة، لإطلاع الرأي العام على ما أنجزته الهيئة من استعدادات في سبيل إجراء الانتخابات الرئاسية المرتقبة.

وكان الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات أعد تقريرا شاملا، يتضمن ما يفيد الانتهاء من جميع التكليفات والتوجيهات التي حددها مجلس إدارة الهيئة برئاسة المستشار وليد حمزة رئيس الهيئة، في إطار الاستعداد لإجراء الاستحقاق الانتخابي المهم.

كما أحال الجهاز التنفيذي تقريره إلى مجلس إدارة الهيئة الذي عقد بدوره عدة اجتماعات للتأكد من الجاهزية الكاملة لإجراء العملية الانتخابية على النحو الذي يتفق مع أحكام الدستور والقوانين والأعراف الوطنية والدولية الراسخة في شأن الانتخابات.

وفي وقت سابق، كانت الهيئة الوطنية للانتخابات وقعت مع وزيرة التضامن الاجتماعي، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بروتوكول تعاون لتيسير مشاركة ذوي الإعاقة في العملية الانتخابية وتبادل البيانات الخاصة بهم.