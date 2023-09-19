نقابة العاملين بالنقل البرى تطالب السيسى بالترشح لفترة رئاسية جديدة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 19 سبتمبر 2023 05:32 مساءً - ناشدت النقابة العامة للعاملين بالنقل البرى، ولجانها الفرعية علي مستوي الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسى، الترشح للانتخابات الرئاسية، وذلك للحفاظ على الإنجازات ومواصلة مسيرة العطاء التي بدأها سابقة في جميع قطاعات الدولة بشكل عام، والتي قادها منذ توليه المسئولية في ظروف صعبة وتحديات عظيمة لم تتعرض لها الدولة المصرية في تاريخها المعاصر.

وأضافت النقابة، فى بيان: نجحت مصر تحت قيادته وبتكاتف الشعب ورجال القوات المسلحة والشرطة في القضاء على الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار، وذلك جنبا إلى جنب مع تعزيز مسار التنمية الشاملة في جميع المجالات سياسيا واقتصاديا واجتماعيا ودوليا، وعلى رأسها إعادة مصر إلى مكانتها الطبيعية أمام العالم، واستكمالاً لمسيرة طريقها نحو الجمهورية الجديدة وتوفير حياة كريمة للمصريين مع الحفاظ على المقدرات الوطنية ودعم تماسك المجتمع المصري بمختلف طوائفه مستنداً إلى برنامج إصلاحي شامل، لتثبيت أركان الدولة وإعادة بناء مؤسساتها الوطنية وإحداث نهضة تنموية كبري من خلال إطلاق إستراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030.