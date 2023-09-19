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اتحاد الغرف التجارية يناشد الرئيس السيسي بالترشح لفترة جديدة

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احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 19 سبتمبر 2023 05:32 مساءً - ناشد الاتحاد العام للغرف التجارية الرئيس عبد الفتاح السيسي بالترشح لفترة رئاسية جديدة، وذلك لتحقيق الاستقرار السياسي والامني والمضي قدما في الثورة التشريعية والاجرائية وتعجيل الإصلاحات الهيكلية والمالية والنقدية 

 

 

وقال بيان الاتحاد العام للغرف التجارية ، "بالأصالة عن مجالس إدارات الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية والإنابة عن 5 ملايين وتاجر وصانع ومستثمر ومؤدي خدمات و18 مليون من شركائهم من العاملين لديهم نناشد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للترشح لفترة رئاسية جديدة.

 

خطاب الغرفة

 

 

 

 

 

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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