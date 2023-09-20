نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالة الطقس اليوم الأربعاء 20 سبتمبر 2023 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث عدد كبير من المواطنين عن حالة الطقس اليوم الأربعاء 20 سبتمبر 2023، وتستعرض بوابة الفجر في السطور التالية حالة الطقس وفق هيئة الأرصاد الجوية المصرية وتنشر التفاصيل الكاملة لجميع درجات الحرارة على أغلب مدن الجمهورية.

حالة الطقس اليوم

حالة الطقس اليوم الأربعاء 19 سبتمبر 2023

كشفت هيئة الأرصاد الجوية المصرية في بيان حالة الطقس اليوم الأربعاء، حيث يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ويكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، فيما يكون الطقس لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس اليوم الأربعاء

حالة الطقس اليوم الأربعاء 20 سبتمبر 2023

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأربعاء وجود شبورة مائية من الساعه 4:00 صباحا حتى 7:00 صباحا تقريبا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، مع وجود فرص سقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 20% تقريبا على مناطق السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة، يوجد نشاط رياح على مناطق من القاهرة وجنوب البلاد وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

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درجات الحرارة العظمى والصغرى اليوم الأربعاء

حالة الطقس اليوم الأربعاء 20 سبتمبر 2023

تسجل درجة الحرارة على القاهرة العظمى 32 درجة والصغرى 24 درجة.

تسجل درجة الحرارة على الإسكندرية العظمى 29 درجة والصغرى 23 درجة

تسجل درجة الحرارة على مطروح العظمى 28 درجة والصغرى 22 درجة.

تسجل درجة الحرارة على سوهاج العظمى 36 درجة والصغرى 23 درجة.

تسجل درجة الحرارة على قنا العظمى 39 درجة والصغرى 24 درجة.

تسجل درجة الحرارة على أسوان العظمى 40 درجة والصغرى 26 درجة.