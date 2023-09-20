نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد الباز: فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة 5 أكتوبر والتصويت في الداخل 10 ديسمبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي محمد الباز، إن باب الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية سيفتح يوم 5 أكتوبر المقبل، على أن تجرى عملية الاقتراع في الداخل أيام 10 و11 و12 ديسمبر.

وذكر الباز في منشور على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن موعد تصويت المصريين في الخارج سيكون أيام 1 و2 و3 ديسمبر.

وأشار محمد الباز، إلى أن إعلان نتيجة انتخابات الرئاسة في الجريدة الرسمية سيكون يوم 18 ديسمبر المقبل.

يأتي هذا تزامنا مع تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، منشورا منسوبا إلى الهيئة الوطنية للانتخابات بخصوص مواعيد تلقي طلبات الترشح للرئاسة.

وجاء في المنشور إعلان “الهيئة الوطنية للانتخابات، مواعيد تلقي طلبات الترشح لرئاسة جمهورية مصر العربية، في الانتخابات المقبلة لعام 2024، لتبدأ تلقي طلبات الترشح بداية من 5 أكتوبر 2023، وتستمر حتى يوم 14 من نفس الشهر، بمقر الهيئة بشارع القصر العيني في القاهرة”.

وبحسب البيان المنسوب للهيئة، "سيتم إعلان ونشر القائمة المبدئية لأسماء المترشحين وأعداد المؤيدين لكل منهم بصحيفتي الأخبار والجمهورية، على أن يتم تلقي طلبات اعتراضات المترشحين

يومي 17 و18 أكتوبر 2023".

ووفقا للجدول الزمني المنشور في البيان المتداول، “سيتم فحص طلبات الترشح والفصل في الاعتراضات أيام 19 و20و21 أكتوبر 2023، ليتم إجراء الانتخابات أيام الجمعة والسبت والأحد الموافقين 10 و11 و12 من ديسمبر 2023 وذلك داخل جمهورية مصر العربية”.

كما جاء في البيان أن موعد عملية الاقتراع خارج الجمهورية أيام الأحد والاثنين والثلاثاء الموافقين 1 و2 و3 ديسمبر 2023.

يشار إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات لم تنشر أي بيانات رسمية على حساباتها الرسمية بشأن المواعيد، وآخر ما نشر هو الدعوة لمؤتمر صحفي اليوم الأربعاء الساعة 2 ظهرا للكشف تفاصيل وإجراءات الانتخابات الرئاسية المقبلة.