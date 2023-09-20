نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انخفاض الرطوبة.. تعرف على تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء في جميع المحافظات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الأربعاء، استمرار انخفاض درجات الحرارة، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

كما توقع الخبراء أن يكون الطقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ويشهد الطقس اليوم نشاط للرياح على بعض المناطق، إضافة إلى شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وحول الأمطار فتوقع الخبراء فرص سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى، كما تظهر السحب المنخفضة صباحا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية مما يساعد على تلطيف الأجواء.

وذكر خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس اليوم يشهد انخفاض فى نسب الرطوبة ليلا على أغلب الأنحاء مما يزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة.

وتستعرض بوابة “الفجر” درجات الحرارة حسب توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية في التالي:

- القاهرة العظمى 32 درجة والصغرى 24 درجة.

- الإسكندرية العظمى 29 والصغرى 23 درجة.

- مطروح العظمى 28 درجة والصغرى 22 درجة.

- سوهاج العظمى 36 درجة والصغرى 23 درجة.

- قنا العظمى 39 درجة والصغرى 24 درجة.

- أسوان العظمى 40 درجة والصغرى 26 درجة.