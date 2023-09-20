مجلس الوزراء يعقد اجتماعه الأسبوعي لبحث عدد من الملفات

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 20 سبتمبر 2023 12:30 مساءً - بدأ مجلس الوزراء، اجتماعه الأسبوعي اليوم "الأربعاء" برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لبحث عدد من الملفات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، وآخر المستجدات على الساحة العالمية، وتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية.

ويناقش مجلس الوزراء، خلال اجتماعه عددا من الموضوعات ومنها، تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخفيف الأعباء عن محدودى الدخل، وافتتاح معارض "أهلا مدارس" بالمحافظات، مناقشة القوانين والقرارات الوزارية المهمة التي تهدف إلى إحداث نهضة على كافة المستويات، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وتشجيع الاستثمارات، وإصدار قرارات لدعم الاستثمار، ومتابعة استكمال العمل بالمشروعات القومية المختلفة على مستوى محافظات الجمهورية ومن بينها مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير القرى والريف المصري.

كما يتابع المجلس أيضا ما تم بشأن الإجراءات التي يتم اتخاذها بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومنها متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للاستثمار، وملفات الاستثمار والصناعة والتصدير والزراعة ومراقبة الأسواق وإتاحة الأراضي الصناعية للمستثمرين ومظلة الضمان الاجتماعي والملف الضريبي، وملفات التطوير بقطاعات الدولة المختلفة من صحة ورياضة وتعليم ونقل وغيرها، والإجراءات الخاصة برعاية محدودي الدخل وتوفير احتياجات المواطنين بشكل عام .