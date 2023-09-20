جامعة الازهر تعلن فتح باب التحويل للطلاب الجدد وللمتخلفين عن تسجيل رغباتهم

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 20 سبتمبر 2023 01:32 مساءً -

وجه الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، بالتيسير على الطلاب الجدد وفتح باب التحويل للراغبين منهم في تعديل رغباتهم، والمتخلفين عن تسجيل رغباتهم من طلاب الدورين الأول والثاني.

وأوضح الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن باب التنسيق فتح لإجراء التحويل بين الكليات للطلاب الجدد، وكذا للمتخلفين عن التقدم للتنسيق.

وأضاف الدكتور محمد فرج، مستشار رئيس الجامعة للتنسيق الإلكتروني، أن باب التحويل بين الكليات بدأ الآن ويستمر حتى مساء الجمعة، وعقب غلق باب الترشيح يتم إعلان الأسماء النهائية، وعلى الطالب الذي تم ترشيحه من ‏قبل مكتب التنسيق فتح الموقع الإلكتروني: https://www.azu.edu.eg/azharsr/Facs/Index

لاستكمال بياناته وطباعة طلب الالتحاق مع تسديد مصروفات الكلية على خدمة فوري كود رقم: 645‏ ثم التوجه لكليته؛ لتقديم الملف كاملًا.