"جميلة إسماعيل" تعلن تأجيل مؤتمر حزب الدستور لإعلان ترشحها للانتخابات الرئاسية

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت رئيس حزب الدستور، جميلة إسماعيل، تأجيل المؤتمر الصحفي المقرر عقده اليوم الأربعاء، للإعلان عن موقفها من الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، لموعد لاحق لانعقاد مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات والذي سيعقد اليوم وكان مقررا عقده أمس الأول.

وأضافت “إسماعيل” في بيان لها صباح اليوم، أنه تم التأجيل حتى تدرس ما سيطرح من ضمانات لنزاهة العملية الانتخابية ومطالب حزب الدستور وتحالف أحزاب الحركة المدنية وأحزاب التيار الحر في هذا الشأن.

وكشفت إسماعيل، أنه سيتم الإعلان عن الموعد الجديد ومكان انعقاد المؤتمر الصحفي من جانب رئيسة الحزب خلال الساعات المقبلة.