نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تدشين “حملة مواطن” في المملكة العربية السعودية لدعم الرئيس السيسي في الإنتخابات الرئاسية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دشنت “حملة مواطن” لدعم الدولة المصرية، مبادرة تحت عنوان: “كن مع الوطن”، تزامنا مع إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات إعلان مواعيد الانتخابات الرئاسية القادمة في مصر.

وذكر أحمد علي حسن عضو الاتحاد العام للمصريين بالخارج، ومنسق الحملة في المملكة العربية السعودية، أنهم يعملون على توعية وحث المصريين في الخارج للمشاركة والتصويت في الاستحقاقات الدستورية وحشد أبناء مصر بالمملكة، وإنشاء غرفة عمليات لمتابعة التصويت مع تواجد فريق متكامل من شباب الحملة أمام مراكز التصويت لخدمة الناخب ومعرفة بياناته والمقر الانتخابي له لتسهيل عملية التصويت.

وأضاف: نجدد العهد بتأيدينا ودعمنا الكامل لترشح الرئيس عبد الفتاح السيسى لفترة رئاسية جديدة لاستكمال ما بدأه من إنجازات لبناء الجمهورية الجديدة.