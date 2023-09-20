نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جامعة حلوان تحصل علي شهادة الأيزو للعام التاسع على التوالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أوصت شركة سنتريور بتجديد منح شهادة الأيزو للعام التاسع على التوالي ( لعدد ٣٤)، في جودة النظم الإدارية بجامعة حلوان وذلك بعد الزيارة التي جاءت لمراجعة وثائق وملفات الجودة في جميع الإدارات المركزية بالجامعة.

ومن جانبه توجه الدكتور السيد قنديل بالشكر لإدارات الجامعة مؤكدا أن الجامعة تمتلك كوادر إدارية متميزة متمثلة فى العاملين بوحدة الجودة الادارية بمركز ضمان الجودة ومن المراجعين الداخلين المؤهلين من اعضاء الجهاز الاداري الذين يقومون بمتابعة مستمرة للإدارات لتطبيق نظم ضمان الجودة وإجراءات المراجعة الداخلية الخاصة بتطوير الأداء الإداري وفق متطلبات المعايير الخاصة بمواصفة (٩٠٠١: ٢٠١٥).

كما أضاف أن توصية شركة سنتريور بتجديد منح شهادة الأيزو للجامعة، يعكس التزام جامعة حلوان بتحقيق أعلى معايير الجودة والتميز في الأداء الإداري، وحث سيادته على ضرورة الاستمرار والعمل بكل جهد لتحقيق التطوير والتحسين المستمر فى الأداء لتحقيق أهدافها الاستراتيجية وتقديم خدمة متميزة لمجتمع الجامعة الداخلي والخارجي وبشكل أفضل."

خلال زيارة المراجعين الخارجين عُقد لقاء موسع للجلسة الافتتاحية رأسه قيادات الجامعة مسئولي الجودة بالجامعة بحضور وفد المراجعين الخارجين من شركة سنتريور وعدد من مديرو العموم وأعضاء الجهاز الادارى وتم خلاله استعراض موقف منظومة الجودة الادارية بجامعة حلوان وذلك من خلال عدة مراحل تبدأ بمرحلة التخطيط والتي قامت خلالها الجامعة بتحديد الموضوعات ذات التوجهات الاستراتيجية التي تحقق أهداف تطبيق نظام إدارة الجودة بالإضافة تحديد الأطراف المعنية الداخلية والخارجية، وتحديد مجال التطبيق وعرض آليات تحديث نموذج تقييم المخاطر والإجراءات المتخذة للتعامل معها.

كما أوضح أيضا العرض التقديمي ما تم تحقيقه فى مجال التميز الأكاديمي حيث يوجد عدد كليات حاصلة على الاعتماد المؤسسي والتى تمثل (٥٠٪) من إجمالي عدد كليات الجامعة اضافة إلى اعتماد عدد ٥ برامج أكاديمية.

كما أظهر العرض ما تم تحقيقه بالنسبة للجانب الأكاديمي والإداري فى مجال التحول الذكي والاشارة إلى امثلة واقعية تحققت على مستوى الجامعة، وآليات تنمية فكر التخطيط الاستراتيجي المبني على استغلال الفرص وتجنب المخاطر، ثم تلى ذلك عرض مرحلة التنفيذ والتي قامت خلالها الجامعة بتحديد الموارد اللازمة للإنشاء والتطبيق والصيانة والتأكد من وعي العاملين بسياسة وأهداف الجودة لتحقيق المواصفات القياسية بجانب تنفيذ دورات تدريبية وورش عمل، ثممرحلة القياس والتقويم التي تم خلالها الرصد والقياس والتحليل والتقييم والمراجعة الداخلية ومراجعة الإدارة، ومرحلة التحسين ودراسة نتائج الإجراءات التصحيحية والدعم والمتابعة وفرص التحسين.

وتوجه أعضاء فريق المراجعين من الجهة المانحة سنتريور الشكر إلى جامعة حلوان؛ للمجهودات التي تبذل لتطوير الجامعة؛ كما ناقش أعضاء المراجعين الخارجين مسئولي الجودة فيما تم عرضه واشادوا بتطبيق الجامعة الجودة بالنظام المقنن، وأكبر دليل على ذلك الأرقام التي تعكس كفاءة نظام أداء الجامعة، وأهدافها القوية التي يمكن قياسها، كما أبدوا سعادتهم بتواجدهم في رحاب جامعة حلوان التي تعد نموذجًا يحتذى به.

هذا وقد حضر اللقاء الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتورة هناء محمد الحسينى مدير مركز ضمان الجودة، وممثل الإدارة العليا للجودة، أستاذ هشام رفعت، الدكتورة مها يونس، استاذة فريدة محمد، الأمناء المساعدين، والدكتورة وسام درويش مدير الوحدة، ومسؤولي ضمان الجودة بوحدة جودة النظم الادارية ا. سماح عبد المنعم وا. منى بيومي، وبعض السادة مديري العموم.