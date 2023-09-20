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من هم مرضعات النبي وإِخوته في الرَّضاع وحواضنه.. الأزهر للفتوى يوضح

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أحمد جودة - القاهرة - أوضح مركز الأزهر العالمي للرصد والإفتاء الإلكتروني، عدد من المعلومات عن حياة الرسول- صلى الله عليه وسلم- في صغره.

وكشف مركز الأزهر في منشوره له عبر صفحته الشخصية على فيسبوك: من هن مرضعات النبي- صلى الله عليه وسلم- وكذلك إخوته من الرضاعة وحواضنه.

وكتب الأزهر للفتوي: مرضعاته وإِخوته في الرَّضاع وحواضنه كالآتي: “أول من أرضعت سيدنا رسول الله ﷺ أمُّه السيدة آمِنَةُ بنتُ وَهْبِ بنِ عبدِ مَنَافِ بن زُهرَةَ بن كِلَاب، ثم (ثُويْبَة) مولاة عمّه أبي لهب، ثم (حَلِيمَة السّعديَّة)”.

إخوته في الرَّضاع من (ثُوَيبَة): ابنها مَسْرُوح، وأبو سلمة عبد الله بن عبد الأسد المخزُوميّ، وعمُّه حمزة بن عبد المطلب.

ومن (حَلِيمَة): أولادُها عبد الله، وأُنَيسَة، والشَّيماء، وابن عمِّه أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب.

أما حواضنه صلى الله عليه وسلم، أي اللاتي قُمْنَ على رعايته في صغره؛ فهنَّ:

آمِنَة أُمّه، وثُوَيبَة، وحَلِيمَة، والشَّيماء ابنتها، وأمّ أَيْمَن بَرَكة الحبشيَّة.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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