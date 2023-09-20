انت الأن تتابع خبر بعد قليل يا مدام .. قطع المياه عن هذه الأماكن في محافظة المنوفية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تشهد عدد من المناطق المختلفة في محافظة المنوفية من قطع المياه خلال الدقائق القليلة الماضية اليوم الأربعاء الموافق 20 سبتمبر 2023، بسبب الأعمال التي يتم القيام بها شركة المياه والصرف الصحي في هذه الأيام

قطع المياه:

[صنبور فيه قطع الماء]

قطع المياه

وأصدر المهندس محمد نجيب رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى في محافظة المنوفية بيان كشف خلاله جميع التفاصيل عبر منشور لها على الصفحة الرسمية الخاصة به على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك حول قطع المياه من حيث أماكن التي سوف تنقطع عنها وذلك المدة الزمنية غداً السبت

موعد قطع المياه في محافظة المنوفية:

[صبنور مياه]

قطع المياه

وأشار المهندس محمد نجيب رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى في محافظة المنوفية أن عملية قطع المياه كان لمدة 4 ساعات كاملة بداية من الساعة العاشرة صباحاً حتي الساعة الثانية ظهراً .

سبب قطع المياه في محافظة المنوفية:

وأوضح المهندس محمد نجيب رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى في محافظة المنوفية أن سبب قطع المياه تنفيذا لخطة الصيانة الدورية الخاصة أعمال الغسيل الدوري لشبكات المياه بالكلور

أماكن قطع المياه في محافظة المنوفية:

وأعلن المهندس محمد نجيب رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى في محافظة المنوفية في بيانه أن المناطق التي تم فيها قطع المياه تتمثل في قرى الوحدات المحلية بقورص، كفر الطراينة بمركز أشمون، فيشا الكبرى، سدود بمركز منوف، كفر أبنهس بمركز قويسنا، كفر البتانون بمركز شبين الكوم

طالب عاجل :

توجه المهندس محمد نجيب رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى في محافظة المنوفية من جميع المواطنين والمستشفيات بتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال المدّة المذكورة التي سوف يتم فيها قطع المياه التي سوف يتم إعادة ضخها مرة اخري بعد الانتهاء من أعمال الصبانة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن على رَقَم 125.