نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غدا.. الحفل الختامي لمشروع "أنا الراقي بأخلاقي" بقطاع المعاهد الأزهرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعقد قطاع المعاهد الأزهرية، غدا الخميس، الحفل الختامي لمشروع "أنا الراقي بأخلاقي"، في موسمه الأول، بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر، في تمام الساعة التاسعة صباحا.

ويشتمل الحفل على كلمة وكيل الأزهر، وكلمة رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، وكلمة عن المشروع وما تم فيه من إنجازات يلقيه الدكتور أحمد الشرقاوي، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية لشؤون التعليم، فضلا عن فقرات إنشادية للطلاب، كما سيتم تكريم الطلاب الفائزين في مسابقة مشروع " أنا الراقي بأخلاقي".

ياتي ذلك بحضور كلا من الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، والشيخ أيمن عبدالغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، ولفيف من قيادات الأزهر.