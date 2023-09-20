نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل اجتماع البنك المركزي تعر على أسعار البنزين وهل تتحرك أسعار البنزين الفترة القادمة.. «التفاصيل الكامله » في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعرف على حقيقة رفع أسعار البنزين بعد اجتماع البنك المركزي المقبل

قبل اجتماع البنك المركزي تعر على أسعار البنزين وهل تتحرك أسعار البنزين الفترة القادمة.. «التفاصيل الكامله »

البنك المركزي المصري، اجتماع البنك المركزي المصري، أسعار البنزين، حقيقة ارتفاع أسعار البنزين، يترقب الكثير من المواطنين موعد اجتماع البنك المركزي يوم غدا الخميس الموافق 21 أغسطس 2023.

وينتظر المواطنين بأخص قرارات لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية والتي من المقرر أن ستعلن عن قرارت جديدة بعد انتهاء الاجتماع، وسيكون القرار أمام بتثبيت أسعار المواد البترولية كما هي، أو زيادتها.

وتقوم المواد البترولية بلعب دور حيوي في حياة المواطن اليومية من التنقل أو استعمالها في تشغيل المخابز، أو الماكينات مما يجعلها محط اهتمام من المواطنين.

موعد اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية

قبل اجتماع البنك المركزي تعر على أسعار البنزين وهل تتحرك أسعار البنزين الفترة القادمة.. «التفاصيل الكامله »

وتجتمع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بصفة دورية ويكون الاجتماع بشكل ربع سنوي كل 3 أشهر.

ولذا فتكون مواعيد اجتماع لجنة التسعير التلقائي في أشهر: يناير - إبريل - يوليو - أكتوبر، ولكن لم تجتمع اللجنة في يوليو الماضي، ولم يتم الإعلان عن الأسعار الجديدة.

أسباب تأخير الإعلان عن القرارت الجديدة

وكشفت مصادر بقطاع البترول، أن تأخر الحكومة في الإعلان عن أسعار البنزين والسولار للربع الحالي، كان بسبب أن صانعي القرار السياسي يرى أن الحالة الاجتماعية والمعيشية للمواطنين غير قادرة على تحمل زيادات جديدة في الأسعار خلال الأسابيع الأخيرة، والتي يعاني المواطنين من ارتفاع الأسعار خلال الفترات الأخيرة منذ جائحة كورونا، وانطلاق الحرب الروسية الأوكرانية والتي اثرث على اقتصاديات الدول حول العالم.

هل سيتم رفع اسعار البنزين ؟



قبل اجتماع البنك المركزي تعر على أسعار البنزين وهل تتحرك أسعار البنزين الفترة القادمة.. «التفاصيل الكامله »

ويتسأل بعض المواطنين عن حقيقة رفع أسعار البنزين والمواد البترولية خلال الفترة القادمة، وأوضح بعض الخبراء إلى أنه يمكن أن تتخذ الحكومة قرارا برفع أسعار البنزين خلال وقت لاحق من الربع الحالي، من أجل الاقتراب من مستوى التكلفة.

أقرأ أيضًا.. البنك الأهلي يبرم تعاون مع اتحاد الصناعات لتطوير مدرستان للتعليم الفني

أقرأ أيضًا.. مباشر live now.. سعر البنزين اليوم gasoline price في المملكة العربية السعودية

وهناك عدد من العوامل التي تلعب دورًا هامًا في تغير أسعار المواد البترولية والتي تعتمد عليها اللجنة في تحديد أسعار البنزين والسولار ومن هذه العوامل:-

قياس مستوى الأسعار العالمية لخام برنت للبترول.

وأسعار الصرف وتكاليف النقل والتشغيل والإنتاج.

وسعر الدولار.

أسعار البنزين قبل اجتماع البنك المركزي المصري ولجنة التسعير التلقائي



ويصل سعر لتر بنزين 80 إلى 8.75 جنيه.

ويبلغ سعر لتر بنزين 92 حاليا 10.25 جنيه.

ووصل سعر لتر بنزين 95 إلى حاليا 11.50 جنيه.

فيما يبلغ سعر لتر السولار والكيروسين حاليا 8.25.

ويشار إلى أن اللجنة كانت قد اتخذت قرارًا في آخر اجتماع لها برفع أسعار السولار جنيه واحد ليسجل 8.25 جنيهًا للتر الواحد.

فيما ابقت علي اسعار المازوت ليسجل 6 آلاف جنيه للطن لغير استخدامات الكهرباء والمخابز، كما تم الإبقاء على أسعار أنابيب البوتاجاز كما هي لتسجل سعر 100ج للأنبوبة.

وتأتي هذه الأسعار قبل اجتماع لجنة تسعير المواد البترولية، والتي تحدد أسعار الطاقة في ضوء أسعار الطاقة عالميا وتحديد سعر الصرف.

قيمة دعم أسعار البنزين من قبل الدولة المصرية

أسعار البنزين

وكانت قد وصلت قيمة دعم أسعار البنزين والسولار والمواد البترولية من جانب الدولة المصرية إلى نحو 119 مليارا و419 مليون جنيه، بالموازنة العامة الحالية التي بدأ تطبيقها أول يوليو الماضي، وبزيادة وصلت إلى نحو 61 مليارا و325 مليون جنيه بنسبة زيادة سجلت 105.6%.

وكان قد سجل الدعم المخصص لـ سعر البنزين والسولار ومواد الطاقة العام الماضي نحو 58 مليار جنيه.

أقرأ أيضًا.. مباشر الآن live now.. سعر البنزين اليوم gasoline price في الكويت

أقرأ أيضًا.. مباشر live now.. سعر البنزين اليوم gasoline price في الإمارات العربية المتحدة

أقرأ أيضًا..البنك الأفريقي: مصر تمتلك كافة المقومات التجارية والاستثمارية لتعزيز التبادل التجاري مع القارة الإفريقية

أسعار النفط على المتسوى العالمي

وتشهد أسعار النفط على المستوى العالمي حالة من عدم الاستقرار حيث تتراوح الأسعار ما بين زيادة وانخفاض، خلال الثأثرات الاقتصادية التي يمر بها العالم خلال الفترة الماضية.

اجتماع البنك المركزي

البنك المركزي المصري

ومن المقرر أن يجتمع البنك المركزي المصري، مع لجنة السياسات النقدية، يوم الخميس المقبل، من أجل تحديد أسعار الفائدة، وتشير المؤشرات الأولية والتوقعات إلى أن البنك يتجه إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.

وعلى مدار 5 جلسات سابقة للبنك المركزي، ومنذ بداية العام الجاري 2023، رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس، ليصل إجمالي معدل الرفع منذ العام الماضي وحتى الآن إلى 1100 نقطة (بعد إضافة 800 نقطة في 2022).

ولمتابعة آخر الأخبار لحظة بلحظة يمكنكم الإشتراك في الصفحات الرسمية لموقع الفجر على التليجرام الواتساب من هنا

وفي الاجتماع الأخير، رفعت لجنة السياسة النقدية الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة بمقدار 100 نقطة أساس إلى 19.25 بالمئة و20.25 بالمئة على التوالي.

وكان قد قفز معدل التضخم السنوي في أغسطس الماضي، بأعلى من المتوقع، إلى مستوى غير مسبوق حيث بلغ 37.4 بالمئة، مقابل 36.5 بالمئة في يوليو.

والذي أدى إلى الزيادة الكبيرة في أسعار الغذاء والتي بلغت 71.4 بالمئة على أساس سنوي، حسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.