دوري نايل.. بلدية المحلة يسجل أول أهدافه بالدورى منذ 15 سنة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 20 سبتمبر 2023 08:33 مساءً - تقدم فريق بلدية المحلة على المقاولون العرب بهدف دون رد في المباراة المقامة بينهما اليوم الأربعاء، في مواجهة صعبة على الفريقين، تجمعهما على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر في الجولة الأولى لمسابقة دورى نايل.

وسجل فريق بلدية المحلة أول أهدافه بالدوري بعد غياب دام أكثر من 15 سنة، حينما قص شريط أهداف مباراته أمام المقاولون العرب، عن طريق عبد الرحمن جمال سمانة من علامة الجزاء.

ويعود آخر أهداف بلدية المحلة بالدوري للاعب جمال جاد وسجله في مرمى المصري في الجولة 28 بالدقيقة 82 بتاريخ 15 مايو عام 2008.

وضم تشكيل المقاولون في حراسة المرمى: "محمود أبو السعود، والدفاع: أمير عابد – أحمد علاء – لؤي وائل، والوسط: زياد فرج - عربي بدر – أحمد فوزي – عبد الرحمن خالد "جبنة" – جوزيف أوشايا، والهجوم: عمرو مرعي – محمد سالم".

بينما جاء تشكيل بلدية المحلة: "حراسة المرمى: محمود ماهر، والدفاع: أحمد رضا – محمد عبد الرازق – محمد صابر – حسام حسن، والوسط: يوسف حسن – ماجد هاني – عبد الرحمن اللاهوني، والهجوم: عبد الرحمن جمال "سمانة" – حسام أشرف – عبد الناصر محمد".

يدخل المقاولون العرب مواجهة اليوم بعدما جدد دمائه بـ 10 صفقات جديدة وهم: عمار حمدى ومحمود وادى وعامر عامر وعماد ميهوب وأحمد فوزى وزياد فرج وإسلام عبد النعيم وعمرو مرعى وعربى بدر وعماد بوبكر.

بينما تعاقد بلدية المحلة مع 17 لاعبًا هم: حسام أشرف وماجد هانى وطارق علاء ونور الزمان الزمورى ومحمد الزافرانى وأحمد العش وإسلام مرزوق وعبد الله محمود ومهاب أشرف وويسدوم عبد الرحمن اللاهونى ومؤمن راضى ومحمد عادل أمو ومحمد رجب صافى وأحمد رضا وهشام حافظ ومحمد أشرف ويوسف حسن.