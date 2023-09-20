زاهى حواس خلال صالون ثقافى بالدقهلية : صوتى للرئيس السيسي في انتخابات رئاسة الجمهورية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 20 سبتمبر 2023 08:33 مساءً - ألقى عالم الآثار المصرية الدكتور زاهي حواس محاضرة فى الصالون الثقافى لحزب مستقبل وطن بالدقهلية، برعاية النائب طارق عبد الهادي.

وتحدث "حواس" عن الجيش المصرى قديما وحديثا، وعن أصل المصريين، مؤكدا أننا لا بد من أن نفتخر بحضارتنا المصرية القديمة.

وأشاد "حواس" بدور الرئيس عبد الفتاح السيسى فى بناء مصر الحديثة وتحدث عن إنجازاته من أجل الحفاظ على التراث المصرى، والاهتمام بالمتحف المصرى الكبير، مؤكدا أن صوته فى الانتخابات الرئاسية للرئيس السيسي.

وأضاف "حواس"، أن ما يحدث من الأفروسنتريك سينتهى، ولن يكون هناك توسع أكبر من هذه الحركة، موضحا أن مملكة "كوش" حكمت مصر فى الأسرة 25، وما يقال الآن من قبل الأفروسنتريك تضليل وكاذب، وجميع ما يقال هو أكاذيب.

وأكد "حواس" أنه لا يوجد فى الآثار والتاريخ أى ذكر لأنبياء الله إطلاقا، ولا يوجد ذكر لسيدنا إدريس أو إبراهيم أو موسى أو يوسف إطلاقا، ولا يمكن أن يوجد اسم نبى من أنبياء الله أو مقبرة أو معبد فرعوني.

وأكد "حواس" أن تمثال أبى الهول صخرة صماء، وأن تمثال أبى الهول يرجع للملك خفرع مؤسس الهرم الثانى، وتحدث عن بناء الأهرامات، واكتشاف مقابر العمال بناة الهرم، مشيرا إلى أن تلك الادعاءات التى تقول أن هناك مدينة مفقودة تحت أبى الهول لا تمت للواقع بأية صلة، وليس لها أى دليل علمى على الإطلاق.

جاء ذلك بحضور الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، والكاتب الصحفى أسامة سرايا، والدكتور محمد عبد اللطيف أستاذ الآثار وعميد كلية السياحية والفنادق جامعة المنصورة ومساعد وزير الآثار السابق، والدكتور محمد الشربينى مدير المكتب المركزى لأسواق شمال أوروبا ودول البلطيق بالهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحية، وعلى أبو دشيش المستشار الإعلامى للدكتور زاهى حواس.