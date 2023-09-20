مدير الكلية البحرية السابق: الرئيس السيسي طور قدرات القوات المسلحة بشكل غير...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 20 سبتمبر 2023 10:29 مساءً - قال اللواء بحري أركان حرب محفوظ محمد طه مرزوق مدير الكلية البحرية السابق، إنّ الخطوات التى اتخذها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي منذ 2014 في إعادة بناء القوات المسلحة وتطوير قدراتها، بدأت تتبعها قوات الدول الأخرى حاليا، ومنها تركيا التى تستكمل بناء وحداتها وألمانيا وإسرائيل واليونان.

وأضاف «مرزوق»، خلال حواره مع الإعلامي محمد سعيد محفوظ، عبر قناة «اكسترا نيوز»، أن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تعمل حاليا على مختلف القطاعات الهندسية والإنشائية ومع ذلك تراعي حجم التطور على مستوى القوى الإقليمية، لافتا إلى أن التسليح والتطوير العسكري مهم لحماية المقدرات الوطنية.

وأشار مدير الكلية البحرية السابق إلى أن الصعيد الدبلوماسي والسياسي له قدرات تعتمد على القدرة العسكرية، ولا يمكن أن تعطينا الدبلوماسية مهما كانت ما لا نستطيع الحصول عليه بالسلاح، لافتا إلى أن صفقة ميسترال جاءت في وقت مناسب وأنعم الله بها على مصر.