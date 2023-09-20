نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد واقعة بسمة وهبة.. "البلشي": الصحفيون غير النقابيين هم جزء أساسي من نسيج العمل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، إن الزملاء الصحفيون غير النقابيين هم جزء أساسي من نسيج العمل الصحفي ومهنة الصحافة، بل هم مستقبل هذه المهنة وأحد أعمدة تطورها، مؤكدًا أن عدم إدراج الصحفي في جداول النقابة، لا ينال من حقه في ممارستها، ولا ينتقص منه ما دام توافرت فيه الشروط المهنية، وهو ما أقرّته الفقرة الأولى من المادة 5 من قانون النقابة، والتي تشترط احتراف المهنة وممارستها قبل القيد في جداول النقابة، في اعتراف قانوني بحقوقهم، والذي ينص على الآتي: “يشترط لقيد الصحفي في جدول النقابة والجداول الفرعية أن يكون صحفيا محترفًا"، لذلك لا يمكن أن يكون عدم الحصول على العضوية في ظل الظروف الصعبة التي تعاني منها المهنة، ويعاني منها قطاع واسع من ممارسي المهنة الحقيقيين، أو بسبب نص قانوني يحتاج لتطوير، ليشمل الصحافة الإلكترونية.

وأضاف “البلشي” أنه يمكن أن يكون ذلك بوابة للانتقاص من حقوق الزملاء غير النقابيين أو النيل منهم، وهو المبدأ الذي تتبناه النقابة في دفاعها عن جميع مُمارسي المهنة نقابيين وغير نقابيين، لحين إصلاح الأوضاع التي تحول بين عدد كبير من المهنيين الحقيقيين وبين الحماية النقابية، وهي الظروف التي عايشها قطاع واسع من الصحفيين، وهي الظروف التي صار محتما علينا جميعًا السعي لتغييرها لضمان حقوق ممارسي المهنة الحقيقيين، وليس منتحلي الصفة.

وتابع: “بقي أن نشير إلى أنه لا يجوز ولا ينبغي بأي حال من الأحوال استغلال خطأ من زميل للطعن في قطاع كامل من الزملاء المهنيين، ليدفعوا الثمن مرتين بدلا من العمل معا على تغيير الأوضاع التي تنال من حقوقهم”.

جاء ذلك على خلفية واقعة للإعلامية بسمة وهبة، مع أحد الزملاء الصحفيين؛ حيث انفعلت عليه وأغلقت في وجهه الهاتف، ما أثار حفيظة الصحفيين.