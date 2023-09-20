نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دار الإفتاء توضح مدى مشروعية الاحتفال بالمولد النبوي الشريف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يفصلنا عدة أيام عن ذكرى المولد النبي الشريف، الذي يوافق 12 ربيع الأول عام 1445هجريا، وميلادي يوافق 27 سبتمبر 2023 الموافق يوم الأربعاء.

وعلية فقد أوضحت دار الإفتاء مدى مشروعة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف.

وكتبت الدار في منشور عل صفحتها في “فيسبوك”: “الاحتفال بالمولد النبوي الشريف مظهر من مظاهر التعظيم والاحتفاء والفرح بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم”.

وأضافت: “الاحتفاءُ والفرح به أمرٌ مقطوع بمشروعيته؛ لأنَّه عنوان محبته صلى الله عليه وآله وسلم التي هي ركن الإيمان؛ قال تعالى: {قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ} [آل عمران: 31]”.