نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الجيزة" تنظم قافلة علاجية شاملة لمواطني الإسكان البديل بروضة أكتوبر (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نظمت مديرية الشئون الصحية بالجيزة، اليوم الأربعاء، قافلة علاجية شاملة لأهالي الإسكان البديل بروضة أكتوبر وذلك ضمن سلسلة القوافل الطبية التي تم تنظيمها علي مدار العام لدعم الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وبحسب بيان، يأتي ذلك في إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية لمواطني الإسكان البديل بروضه أكتوبر وانطلاقا من خطة الدولة بإطلاق العديد من المبادرات الصحية وإتاحة العلاج بالمجان عن للمواطنين.

حيث قدمت القافلة خدماتها واستفادت منها عدد ١٨٦ مواطن ولقت إقبالًا كبيرًا من قبل اهالي الاسكان البديل بروضة اكتوبر حيث شملت تخصصات الرمد والأطفال والباطنة والنساء وتنظيم الأسرة وتم صرف العلاج بالمجان خلال العام وتحويل الحالات التي تستدعي للمستشفيات وذلك في إطار الاهتمام الذي توليه الدولة بالارتقاء بالخدمات الصحية والعلاجية للمواطنين وتقديم الرعاية اللازمة.

كما شهدت القافلة تنظيم حلقات نقاشية لرصد الاحتياجات الفعلية لهم والعمل علي تلبيتها وتقديم المشوار للسيدات.

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