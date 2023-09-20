نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المرصد المصري للصحافة والإعلام يصدر بيانًا بشأن واقعة بسمة وهبة مع أحد الصحفيين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت مؤسسة المرصد المصري للصحافة والإعلام، رصدها ما تعرّض له الصحفي أحمد عاشور، من قِبل المخرج عمر هلال والفنان محمد فراج، أثناء مؤتمر عرض فيلم "فوي فوي فوي"، حين بادر الصحفي الذي يعمل بشكل حر في مجلة "ليالينا" الإماراتية بسؤال عن نهاية الفيلم، فما كان من المخرج إلا أنه رد بشكل فيه استهزاء بالصحفي، ويحمل إيحاءات مُهينة، الأمر الذي اعتبرته الجماعة الصحفية إهانة عامة لكافة الصحفيين، وتداولوا منشورات وتدوينات على مدار يومين، تنم عن غضبهم الشديد، حتى بعد اعتذار المخرج عمر هلال من خلال منشور على صفحته الشخصية، يقول فيه إن الأمر برمته كان مجرد "مزحة"، وتقبّل الصحفي أحمد عاشور هذا الإعتذار.

في الإطار نفسه رصدت المؤسسة ما وقع بحق الصحفي أحمد عاشور من انتهاك أثناء مداخلته الهاتفية لبرنامج “90 دقيقة”، الذي تقدّمه الإعلامية بسمة وهبة؛ حيث وجّهت له سؤالًا: "حضرتك عضو نقابة الصحفيين؟" فرد الصحفي: “لسه والله”، فردت وهبة بسخرية: “آخ يعني حضرتك مش محسوب على الصحافة!”، فأجابها عاشور: "والله لو مش شايفين إن حاجة وعشرين سنة شغل ميخلونيش صحفي مفيش مشكلة عادي"، فتابعت بسمة وهبة حديثها قائلة: "زمايلك إللي أقل منك بقوا صحفيين ومُقيّدين إشمعنى حضرتك، علشان كده من حقك تتنازل، طبعًا كرامتك في الأرض ده شيء يخصك، أنا بعتذر للسادة المشاهدين لأن الأستاذ أحمد ليس مُقيّد بنقابة الصحفيين ولا يُمثّل إلا نفسه، ولا يعمل في أي جريدة مصرية"، ثم أغلقت المداخلة.

وكشف المرصد في بيانه، أن ميثاق الشرف الإعلامي على احترام آداب الحوار الإعلامي، والالتزام بقيّم المجتمع وأعرافه في الحوار والخطاب، وعدم استخدام أو السماح باستخدام اللغة والإيماءات المُسيئة، أو التدني في القول والفعل، وعليه فقد اخترقت الإعلامية بسمة وهبة هذا الكود الأخلاقي أثناء حديثها مع الصحفي أحمد عاشور في مداخلته الهاتفية، والتي تجاوزت إحدى عشر دقيقة على شاشة قناة المحور، كما أطلقت حكمًا عامًا ليس في اختصاصها باعتبار كافة ممارسي المهنة من غير المقيدين بنقابة الصحفيين ليسوا صحفيين وتعمدت توجيه الإهانة المباشرة لهم.

وثّمن المرصد المصري للصحافة والإعلام رد نقيب الصحفيين خالد البلشي، والذي أوضح فيه أن الصحفيين غير النقابيين هم جزء أساسي من نسيج العمل الصحفي ومهنة الصحافة، بل هم مُستقبل هذه المهنة وأحد أعمدة تطورها، وعدم إدراج الصحفي في جداول النقابة لا ينال من حقه في ممارستها ولا ينتقص منه، ما دام توافرت فيه الشروط المهنية، وهو ما أقرته الفقرة الأولى من المادة 5 من قانون النقابة والتي تشترط احتراف المهنة وممارستها قبل القيد في جداول النقابة في اعتراف قانوني بحقوقهم.

وثمّن المرصد كافة المواقف التي ساندت فيها النقابة عدد من الصحفيين غير المقيدين، والذين تعرضوا لانتهاكات على خلفية عملهم الصحفي.

وأعلن المرصد المصري للصحافة والإعلام، دعمه لموقف نقابة الصحفيين تجاه الصحفيين غير المقيدين، فإنه يكرر تأكيده على ضرورة استحداث جدول أسميناه "ممارسو العمل الصحفي" جاء في إطار طرح المؤسسة لمشروع قانون يضم مواد جديدة مُقترحة للقيد بنقابة الصحفيين عام 2019، وذلك للحد من تعرّض الصحفي للتضييق والانتهاكات على خلفية عمله كصحفي غير مُسجّل بالنقابة وليس له حقوق، وهو عُرضه دائمًا لتهمة "انتحال صفة صحفي" كذلك من أجل توفير مظلة نقابية تحمي كل العاملين في العمل الصحفي دون تمييز.

وأكد المرصد، دعمه ومشاركته الكاملة لكافة التدريبات والورش التي من شأنها تطوير مهارات العاملين بالقطاع الصحفي والإعلامي في التغطيات والمؤتمرات والبرامج الحوارية، للارتقاء بقواعد وأصول المهنة، تماشيًا مع التطورات التكنولوجية المعاصرة، ومبادئ مواثيق الشرف المحلية والدولية.