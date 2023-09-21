نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الري يتابع أعمال تقييم المنشآت المائية والكبارى الواقعة على الترع والمصارف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري إجتماعًا لمتابعة أعمال تقييم المنشآت المائية، وتقييم حالة الكبارى الواقعة على الترع والمصارف تحت ولاية الوزارة.

وتم خلال الاجتماع مناقشة الإجراءات المتبعة لتحديد أولويات الصيانة أو الاحلال لهذه المنشآت والكبارى طبقًا لمدى الحاجة لذلك وبما يضمن السلامة الإنشائية لها وعدم إعاقة سريان المياه بالمجرى المائى.

وصرح الدكتور سويلم أن الوزارة قامت بعمل حصر لكافة المنشآت المائية المقامة على المجارى المائية بإجمالي ٤٧ ألف منشأ بمختلف المحافظات، وإعداد تصنيف مبدئى لحالة هذه المنشآت لتحديد مدى إحتياجها للصيانة أو الإحلال، وأعقب ذلك القيام بأعمال معاينة تفصيلية لـ ١٦٠ كوبري لاتخاذ القرار المناسب من الناحية الفنية لإحلال أو صيانة المنشأ أو عدم الحاجة لأى تدخل فنى.

وأكد سويلم على أهمية مراعاة الحفاظ على القطاع المائي للترعة أو المصرف حال تنفيذ أعمال إحلال للكبارى بما يضمن إمرار التصرفات المائية المطلوبة لكافة الاستخدامات المائية التي يخدمها المجرى المائى، مع تنفيذ أعمال الرصف بالأسفلت للكبارى بما يحقق الحماية لها من الناحية الإنشائية، وكذلك القيام بأعمال الصيانة الدورية اللازمة للمنشآت المختلفة بما يسمح بإطالة عمر تلك المنشآت والحفاظ على سلامتها.