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"الصحفيين" تحتفل بعيد ميلاد شيوخ المهنة (صور)

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أحمد جودة - القاهرة - نظّمت لجنة المعاشات بنقابة الصحفيين، برئاسة أيمن عبدالمجيد عضو مجلس النقابة، أمس، الاحتفال الشهري بعيد ميلاد رواد المهنة بالغي سن الستين المُقيدين في جدولي المعاشات والمشتغلين، مواليد شهر سبتمبر.

وتضمّن الحفل فقرات فنية للمطرب سيف العسيري، وعازفا الأورج أحمد الجوهري وياسين العربي، ومطرب شاب هو نجل الكاتب الصحفي محمود العسيري؛ حيث أهدى الفريق فقراتهم الفنية لرواد المهنة.

وشهد الحفل كلمات ترحيب بالأساتذة، ومنحهم شهادات تقدير عن مشوارهم المهني وما قدموه من عصارة خبرة للأجيال.

وشارك في الحفل، زملاء من مختلف الاجيال للاحتفاء بالأساتذة الرواد وتهنئتهم، وتعبيرًا عن الوفاء والتواصل بين الأجيال.

ويُعد الحفل هو الثاني الذي استحدثته اللجنة الشهر الماضي، ويستمر شهريًا في سابقة هي الأولى في تاريخ مجالس النقابة حيث أعلن عبدالمجيد عن استراتيجية عمل مستحدثة تشمل صالون تواصل الاجيال والحفل الشهري وعدد من الانشطة التي تستهدف تكريم الاساتذة ونقل خبراتهم للاجيال، ويجري تطبيق بنود الاستراتيجية بآلياتها التنفيذية.

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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