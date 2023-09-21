قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى تنظم ندوتين تثقيفيتين بالتعاون مع وزارة الشباب...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 21 سبتمبر 2023 04:28 مساءً - فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تنمية الوعى الثقافى والوطنى لدى أبناء الوطن ، نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى ندوتين تثقيفيتين بالمركز الأوليمبى بالمعادى ومسرح الإتحاد العام لنقابات عمال مصر بالتعاون مع كلاً من وزارة الشباب والرياضة والإتحاد العام لنقابات عمال مصر .

وشهدت الندوتين تنفيذ عدد من الأنشطة الثقافية والمحاضرات واللقاءات التوعوية بهدف الإرتقاء بمستوى المعرفة لدى مختلف القطاعات من أبناء الشعب المصرى العظيم .

وألقى الدكتور / أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة خلال الندوة الأولى كلمة وجه خلالها التحية للقوات المسلحة على ما تقوم به من جهود لتنمية الوعى الوطنى لدى أبناء الشـعب المصرى ، كذلك الدور الوطنى الذى يقوم به رجال القوات المسلحة لحماية حدود الدولة والتضحية بالغالى والنفيس للحفاظ على الوطن وصون مقدساته ، مشيراً إلى أهمية عقد تلك الندوات لتعريف الشباب المصرى بجهود القوات المسلحة فى حماية الأمن القومى المصرى ، بالإضافة إلى جهودها فى إستكمال مسيرة التنمية بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين .

كما ألقى الأستاذ / محمد جبران رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر خلال الندوة الثانية كلمة أشار خلالها إلى التقدير لجهود القوات المسلحة المبذولة فى دعم ركائز الأمن القومى المصرى ، ودورها فى التعاون مع كافة الوزارات لإنجاز المشروعات القومية وفق رؤية الدولة المصرية .

كما ألقى قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى خلال الندوتين كلمة نقل خلالها تحيات الفريق أول / محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق / أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة للحضور ، مشيراً إلى أهمية توعية أبناء الشعب المصرى العظيم بحجم التحديات الحالية ومدى إرتباطها بالمتغيرات المستمرة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية .

كما تم خلال الندوتين تكريم عدد من أسر الشهداء ، والختام بعزف السلام الوطنى لجمهورية مصر العربية .