بروتوكول تعاون بين هيئة الدواء المصرية ومستشفى وادي النيل

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 21 سبتمبر 2023 04:28 مساءً - استكمالا لجهود هيئة الدواء المصرية المستمرة في نشر الوعي الصحي الدوائي؛ وقعت الهيئة اليوم، بروتوكول تعاون مشترك مع مستشفى وادي النيل؛ حيث تضمن البروتوكول تدشين حملة توعوية تحت عنوان: "الاستخدام الآمن والرشيد للدواء"، وشعارها "العمل معا" Work together ".

قام بالتوقيع من جانب هيئة الدواء المصرية، الدكتور تامر عصام، رئيس الهيئة، ومن جانب مستشفى وادي النيل، الدكتور حازم خميس، مدير عام المستشفى، وذلك بحضور الدكتورة رشا زيادة، مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية لشئون التطوير الفني وتنمية القدرات.

ويهدف البروتوكول إلى تقديم برامج تدريبية معتمدة في التخصصات الطبية والصيدلية للسادة الصيادلة والأطباء، والمتضمنة التعريف بأصول حوكمة وصف وصرف الدواء للمريض المصري، وذلك بالإضافة إلى إطلاق مبادرات متعدده تهدف ل" التثقيف الدوائي "لرفع وعي الجمهور"، وذلك لتحقيق الاستفادة المثلى من الدواء، والتقليل من الآثار العكسية له.

وتشمل أهداف البروتوكول أيضا زيادة الوعي لنشر ثقافة اليقظة الدوائية، وكذا كيفية الإبلاغ عن الآثار المختلفة للدواء بالطريقة السليمة.

جاء ذلك في ضوء جهود هيئة الدواء المصرية المستمرة، الرامية إلى الارتقاء بالمستوى المهني والعلمي لجميع العاملين في شتى مجالات استخدام الدواء ورعاية المريض، وفي إطار الاهتمام المشترك بين مستشفى وادي النيل وهيئة الدواء المصرية في دعم الاستخدام الآمن والرشيد للدواء.