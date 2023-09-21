نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "التعليم العالي" تعلن نتائج تنسيق طلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، نتائج قبول (الطلاب الحاصلين علي الشهادات الثانوية المعادلة" العربية والأجنبية" وطلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا وشهادة النيل الدولية) لعام 2023.

وذكرت الوزارة في بيان، أن مكتب التنسيق بدأ في صرف وقبول أوراق الطلاب الحاصلين علي الشهادات المعادلة العربية والأجنبية، وتلقى رغباتهم عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت خلال الفترة الماضية، وبالتزامن مع ذلك تقدم الطلاب الحاصلين علي شهادة النيل الدولية وكذا طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا برغباتهم وقد انتهي مكتب تنسيق القبول بالجامعات من ترشيح جميع هؤلاء الطلاب وفقًا لشروط وقواعد القبول الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات والنسبة المقررة لكل شهادة وقواعد التوزيع الجغرافي وسوف تكون النتائج متاحة أمام الطلاب على موقع التنسيق الإلكتروني من هنـــــــــــا.

وأضافت وزارة التعليم العالي، أنه تيسيرا على الطلاب، سيتم فتح مرحلة تقليل الاغتراب أمام هؤلاء الطلاب بالتقدم لتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر وفى حدود النسبة المقررة (10%) وذلك وفقًا للطاقة الاستيعابية خلال الفترة من يوم السبت الموافق 23-9-2023 حتى يوم الإثنين 25-9-2023 عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت وفقًا للشروط والقواعد المنظمة الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات في هذا الشأن المتضمنة ما يلي:-

• التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع.

• التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها.

• الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.

• التحويل عن طريق موقع التنسيق الالكتروني فقط.

• لا توجد تحويلات ورقية.

• التحويل يكون لمرة واحدة فقط.

• استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات).

• تكون المفاضلة بين الطلاب علي اساس مجموع درجات الطالب في الشهادة الحاصل عليها والمواد المؤهلة للقبول بالكلية أو المعهد.

التحويلات بين المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة

• يسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق إلى إحدى المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة بالتقدم للتحويل إلى معهد أخر في ذات التخصص أو تخصص أخر غير مناظر بشرط استيفاء الطالب للحد الأدنى المعلن للمعهد المراد التحويل إليه وفي ضوء النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية وبأسبقية المجموع.