الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية يشارك بمنتدى الفضاء 2023 بمكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 21 سبتمبر 2023 05:26 مساءً - شارك الدكتور شريف صدقي - الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية يوم 19 سبتمبر 2023 في فاعليات المنتدى الذي نظمه مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي (UNOOSA)، والذي أقيم في العاصمة فيينا.

جاءت مشاركة الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية في المنتدى لمعرفة سبل الإستفادة من أنشطة مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي والتي تتركز حول العديد من المحاور، منها أنشطة اللجنة الدولية لأنظمة الملاحة الدولية بالاقمار الصناعية وبرنامج تطبيقات الفضاء بمجالاتها المتنوعة بما يتوافق مع احتياجات الجانب المصري، كذلك برنامج الأمم المتحدة لبيانات الفضاء من أجل إدارة الكوارث والتعامل مع الأزمات وبالأخص في بناء القدرات الوطنية في تلك المجالات، وأيضًا دعم تطوير الأُطر القانونية الوطنية في مجال الفضاء.

كما تم استعراض أهم الأنشطة و مجالات العمل للجنة الأمم المتحدة للاستخدامات السلمية للفضاء الخارجي (COPUOS) خاصة الأنشطة المتوقعة خلال العام 2024 للجنتين الفرعيتين (القانونية) و(العلمية والفنية).