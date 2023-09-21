بشاير الخريف.. درجات الحرارة المتوقعة حتى الاثنين المقبل فى كل الأنحاء

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 21 سبتمبر 2023 06:31 مساءً - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة حتى الإثنين المقبل 25 سبتمبر 2023، حيث متوقع أن يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية وشمال الصعيد ، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتنشر"صوت الأمة" لقرائه تفاصيل درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة حتى الإثنين المقبل 25 سبتمبر 2023 كما يلى:



الخميس 21 سبتمبر :



القاهرة والوجه البحرى العظمى 32 درجة الصغرى 24 درجة

السواحل الشمالية العظمى 29 درجة الصغرى 23 درجة

جنوب سيناء العظمى 36 درجة الصغرى 26 درجة

شمال الصعيد العظمى 34 درجة الصغرى 22 درجة

جنوب الصعيد العظمى 37 درجة الصغرى 26 درجة



الجمعة 22 سبتمبر :



القاهرة والوجه البحرى العظمى 33 درجة الصغرى 22 درجة

السواحل الشمالية العظمى 30 درجة الصغرى 22 درجة

جنوب سيناء العظمى 36 درجة الصغرى 26 درجة

شمال الصعيد العظمى 34 درجة الصغرى 23 درجة

جنوب الصعيد العظمى 38 درجة الصغرى 25 درجة



السبت 23 سبتمبر :



القاهرة والوجه البحرى العظمى 33 درجة الصغرى 22 درجة

السواحل الشمالية العظمى 30 درجة الصغرى 22 درجة

جنوب سيناء العظمى 36 درجة الصغرى 26 درجة

شمال الصعيد العظمى 34 درجة الصغرى 23 درجة

جنوب الصعيد العظمى 39 درجة الصغرى 25 درجة



الأحد 24 سبتمبر :



القاهرة والوجه البحرى العظمى 33 درجة الصغرى 22 درجة

السواحل الشمالية العظمى 29 درجة الصغرى 22 درجة

جنوب سيناء العظمى 36 درجة الصغرى 26 درجة

شمال الصعيد العظمى 35 درجة الصغرى 23 درجة

جنوب الصعيد العظمى 40 درجة الصغرى 25 درجة



الإثنين 25 سبتمبر :



القاهرة والوجه البحرى العظمى 34 درجة الصغرى 22 درجة

السواحل الشمالية العظمى 30 درجة الصغرى 22 درجة

جنوب سيناء العظمى 37 درجة الصغرى 26 درجة

شمال الصعيد العظمى 35 درجة الصغرى 23 درجة

جنوب الصعيد العظمى 39 درجة الصغرى 25 درجة