الارشيف / أخبار مصرية

دوري نايل .. مودرن فيوتشر يهزم فاركو بهدفين نظيفين.. "فيديو"

0 نشر
0 تبليغ

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 21 سبتمبر 2023 06:31 مساءً - نجح فريق مودرن فيوتشر، في الفوز علي نظيره فريق فاركو  بهدفين نظيفين ، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات اليوم الختامي للأسبوع الأول بدورى نايل في نسخته الجديدة.

 

وأحرز هدفي فريق مودرن فيوتشر ، كل من  أحمد عاطف في الدقيقة 47 ، ومحمود رزق في الدقيقة 69 من زمن المباراة .

 

 

 

 

وجاء تشكيل مودرن فيوتشر كالتالي :

 

حراسة المرمى: محمود جنش 

 

دفاع: عمر كمال ، خالد رضا ، محمود رزق ، باسم علي

 

وسط: غنام محمد ، باباتوندي بيلو ، ناصر ماهر ، كاجالي درامي ، عبد الكبير الوادي

 

هجوم: أحمد عاطف

 

ويجلس على مقاعد البدلاء:

محمود حمدي ، محمد ربيعة ، طارق طه ،  محمد نصير ، علي زعزع ، أحمد رفعت ، محمد فاروق ، مروان محسن ، عمر السعيد

 

وجاء تشكيل فاركو كالتالي:

حراسة المرمى: محمد شيكا.

الدفاع: عبدالله بكري ـ محمود البدري ـ جيفرسون إنكادا ـ كنجسلي سوكاري.

الوسط: محمود جهاد ـ محمود عماد ـ سيف تيري ـ رزقي حمرون ـ عزمي جوما.

الهجوم: عمرو جمال.

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمود السيد وياسين مرعي وأحمد عواد، احمد البحراوي، محمد فؤاد، أحمد الصغيري، صلاح باشا، شكري نجيب، أحمد شريف.

 

أحمد صلاح

أحمد صلاح

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا