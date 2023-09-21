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دورى نايل.. عبد الله السعيد ومصطفى فتحى فى تشكيل بيراميدز أمام الزمالك

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احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 21 سبتمبر 2023 06:31 مساءً - أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة الزمالك التى ستجمع الفريقين في السابعة من مساء اليوم على استاد الدفاع الجوي في أولى جولات  دورى نايل.

 

وجاء التشكيل على النحو التالي:

 

حراسة المرمى: أحمد الشناوي 

 

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - أحمد فتحي - كريم حافظ

 

خط الوسط: مصطفى فتحي - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - إبراهيم عادل - مهند لاشين 

 

خط الهجوم: فيستون ماييلي 

 

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

 

شريف إكرامي - محمود مرعي - بلاتي توريه - رمضان صبحي - سيف جعفر - محمد حمدي - فخري لاكاي - يوسف أسامة - دودو الجباس

 

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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