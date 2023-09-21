نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة الأوقاف تعلن عن مسابقة التحدث بالفصحى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إطار اهتمام وزارة الأوقاف البالغ باللغة العربية لغة القرآن الكريم، تعلن وزارة الأوقاف عن إطلاق مسابقة التحدث بالفصحى، مع رصد عدة جوائز مالية قيمتها مائة ألف جنيه على النحو التالي:

أولًا: جائزة مالية قدرها 25 ألف جنيه للفائز الأول بشرط الحصول على 80% فأكثر في الاختبار النهائي.

ثانيًا: جائزة مالية قدرها 15 ألف جنيه للفائز الثاني بشرط الحصول على 75% فأكثر في الاختبار النهائي.

ثالثًا: جائزة مالية قدرها 10 ألف جنيه للفائز الثالث بشرط الحصول على 70% فأكثر في الاختبار النهائي.

رابعًا: عشرة جوائز مالية قدرها 5 آلاف جنيه بشرط الحصول على 65% فأكثر في الاختبار النهائي.

خامسًا: مجموعة كتب من إصدارات وزارة الأوقاف لكل من يجتاز المسابقة بشرط الحصول على 60% فأكثر.

وتتضمن المسابقة اختبارًا تحريريًّا في أساسيات علمي النحو والبلاغة، واختبارًا شفويًّا في التحدث بالفصحى فحسب، وهي مفتوحة لكل من يرغب في التقدم لها من الأئمة والواعظات والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وغيرهم.

للاشتراك في المسابقة عبر الرابط التالي في موعد أقصاه 10 أيام من تاريخه:

https://docs.google.com/.../1FAIpQLSexC9xWi5B.../viewform...