انت الان تتابع خبر ساعات محفوفة بالخطر والرعب..تحذيرات قوية من الأرصاد المصريه تدفع المواطنين للبقاء في منازلهم.. الكارثة تهدد وماحدث من قبل لن يكون سوى نكسة بجانب ما سيأتي!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأربعاء طقسًا حارًا ورطبًا نهارًا في القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وشديد الحرارة في جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ومن المتوقع أن يكون الطقس معتدلًا ورطبًا ليلاً في شمال البلاد وحتى شمال الصعيد، ومائلاً للحرارة في جنوب سيناء وجنوب الصعيد. وتتوقع الهيئة أيضًا ارتفاع نسبة الرطوبة خلال اليوم مما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس، ونشاط الرياح في بعض المناطق مما يساعد على تلطيف الأجواء.

ومن المتوقع أن تكون الرياح مثيرة للرمال والأتربة في أقصى جنوب البلاد، وقد تتساقط أمطار خفيفة ورعدية أحيانًا في مناطق جنوب سيناء وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر حلايب وشلاتين. ومن المتوقع أن تظهر السحب المنخفضة صباحًا في بعض مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية مما يساعد على تلطيف الأجواء.

ومن المتوقع أيضًا أن يشهد اليوم اضطرابًا في الملاحة البحرية في خليج السويس، وسرعة الرياح قد تصل إلى 50 إلى 60 كم في الساعة، وارتفاع الموج من 2.5 إلى 3 متر. وبالنسبة لدرجات الحرارة، فمن المتوقع أن تكون في القاهرة العظمى 34 درجة والمحسوسة 36 درجة والصغرى 25 درجة.

وفي الإسكندرية، يتوقع أن تكون العظمى 31 درجة والصغرى 24 درجة. وفي مطروح، يتوقع أن تكون العظمى 30 درجة والصغرى 23 درجة. وفي سوهاج، يتوقع أن تكون العظمى 40 درجة والصغرى 26 درجة. وفي قنا، يتوقع أن تكون العظمى 43 درجة والصغرى 27 درجة.

في محافظة أسوان، من المتوقع أن ترتفع درجة الحرارة القصوى إلى 44 درجة مئوية، مع درجة حرارة محسوسة تصل إلى 45 درجة مئوية. ومن المتوقع أن تكون درجة الحرارة الدنيا 28 درجة مئوية. تعتبر هذه الدرجات الحرارة العالية جدًا وتشكل تحديًا للسكان والزوار على حد سواء.