محمد صلاح بديلا مع ليفربول ضد لاسك لينز فى الدوري الأوروبي

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 21 سبتمبر 2023 07:27 مساءً - يجلس النجم المصري محمد صلاح، على مقاعد بدلاء ليفربول الإنجليزي، فى مواجهة مضيفه فريق لاسك لينز النمساوي، المقرر لها فى تمام الثامنة إلا الربع من مساء اليوم الخميس، على ملعب "لينزر"، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة مجموعات الدوري الأوروبي. ويخوض ليفربول اللقاء بتشكيل مكون من:



حراسة المرمي: كيلير.

الدفاع: كوناتي، فان دايك، تسيميكاس وإندو.

الوسط: جرافنبرتش، إليوت وباجسيتيك.

الهجوم: دوك، دياز ونونيز.

تشكيل ليفربول

وأسفرت قرعة الدوري الأوروبي التى أقيمت مؤخرا فى إمارة موناكو الفرنسية عن وقوع فريق ليفربول فى المجموعة الخامسة، التى تضم بجانبه أندية: لاسك لينز، سان جيلواز، تولوز.

ويستعد صلاح للمشاركة في الدوري الأوروبي للمرة الرابعة في مسيرته، مع فريق رابع، إذ جاءت مشاركاته الثلاث الأولى بقمصان 3 فرق مختلفة.

وخلال 68 مباراة في المسابقات القارية الأوروبية، غاب محمد صلاح عن المشاركة في لقاء وحيد، وهي مباراة الريمونتادا أمام برشلونة، في نصف نهائي نسخة 2019 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وإجمالًا، لعب صلاح 28 مباراة في الدوري الأوروبي، ساهم خلالها في 12 هدفًا، بتسجيل 5 أهداف، وصناعة 7 آخرين لزملائه.

وظهر صلاح لأول مرة في الدوري الأوروبي موسم 2012-2013 مع بازل السويسري، حيث شارك في 14 مباراة، تمكن خلالها من تسجيل هدفين، وصناعة 5 اخرين وتعتبر هذه هي المشاركة الأنجح لصلاح في الدوري الأوروبي، على المستوى الفردي.

لعب محمد صلاح على مدار تاريخه في الدوري الأوروبي مع 3 فرق وهي بازل السويسري وفيورنتينا وروما الإيطاليان.

ودافع صلاح عن ألوان فريق بازل خلال الفترة من 2012 إلى 2014، والتي شارك خلالها في 14 مباراة بالدوري الأوروبي سجل فيها هدفين وصنع 5.

وكانت أول مباراة لصلاح على صعيد البطولات الأوروبية كلاعب في بازل بالدوري الأوروبي بمرحلة المجموعات ضد سبورتنغ لشبونة البرتغالي يوم 20 سبتمبر2012 في مباراة حسمها التعادل السلبي.

وسجل صلاح هدفين فقط في اليوروباليج مع بازل ، وصنع صلاح 5 أهداف مع بازل.

كما لعب محمد صلاح 14 مباراة إضافية في الدوري الأوروبي مع الفرق الإيطالية بواقع 8 مع فيورنتينا و6 بقميص روما.

وسجل صلاح هدفاً وصنع مثله في الدوري الأوروبي مع الفيولا، ولعب صلاح مع روما 6 مباريات فقط في اليوروباليج سجل فيها هدفين وصنع آخر بإجمالي 3 مساهمات تهديفية.

وارتقى صلاح مؤخرا إلى المركز الخامس فى قائمة هدافى ليفربول عبر تاريخه، بعد أن سجل 187 هدفا، متفوقا على الأسطورة ستيفن جيرارد (186) خلال 307 مباريات فى مختلف المسابقات، بينما يتصدر إيان راش قائمة هدافى الريدز تاريخيا برصيد 346 هدفا.